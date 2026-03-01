REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Manchester United – Crystal Palace, gdzie oglądać?
W 28. kolejce Premier League zaplanowano mecz Manchester United – Crystal Palace. Gospodarze nabrali rozpędu po zmianie szkoleniowca i chcą kontynuować udany okres w sezonie. Świetne wyniki zaprowadziły już Czerwone Diabły do czołówki tabeli, w której chcą pozostać już do końca sezonu. Czy najbliższe spotkanie ich do tego przybliży? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Manchester United – Crystal Palace, transmisja w TV
Spotkanie Manchester United – Crystal Palace obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Rafał Nahorny.
Manchester United – Crystal Palace, transmisja online
Mecz 28. kolejki Premier League z udziałem Manchester United i Crystal Palace będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Manchester United – Crystal Palace, sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Fulham
- Remis
- Wygrana Tottenhamu
0 Votes
Manchester United – Crystal Palace, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester United. Kurs na takie zdarzenie to 1.56, przy współczynniku 5.60 na wygraną Manchesteru United. Remis wyceniono kursem 4.30.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (1 marca) o godzinie 15:00.
