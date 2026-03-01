Manchester United - Crystal Palace: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (1 marca) mecz 28. kolejki Premier League.

Manchester United – Crystal Palace, gdzie oglądać?

W 28. kolejce Premier League zaplanowano mecz Manchester United – Crystal Palace. Gospodarze nabrali rozpędu po zmianie szkoleniowca i chcą kontynuować udany okres w sezonie. Świetne wyniki zaprowadziły już Czerwone Diabły do czołówki tabeli, w której chcą pozostać już do końca sezonu. Czy najbliższe spotkanie ich do tego przybliży? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Manchester United – Crystal Palace, transmisja w TV

Spotkanie Manchester United – Crystal Palace obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Rafał Nahorny.

Manchester United – Crystal Palace, transmisja online

Mecz 28. kolejki Premier League z udziałem Manchester United i Crystal Palace będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester United – Crystal Palace, sonda

Manchester United – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester United. Kurs na takie zdarzenie to 1.56, przy współczynniku 5.60 na wygraną Manchesteru United. Remis wyceniono kursem 4.30.

Manchester United Crystal Palace 1.54 4.25 5.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2026 14:15

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Crystal Palace? Spotkanie Manchester United – Crystal Palace będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester United – Crystal Palace? Mecz odbędzie się już w niedzielę (1 marca) o godzinie 15:00.

