Manchester City – Sevilla: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Choć w grupie G wszystko już wiadomo, Obywatele z pewnością nie chcą dopuścić do trzeciego remisu z rzędu w Lidze Mistrzów. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz w internecie.

Manchester City – Sevilla, gdzie oglądać

W grupie G wszystko już wiadomo. Choćby nie wiadomo co, Manchester City wyjdzie z pierwszego miejsca, a Borussia Dortmund z drugiego. Z kolei Sevilla zapewniła już sobie grę w Lidze Europy na wiosnę. W teorii więc, środowe starcie Obywateli z Andaluzyjczykami to mecz o pietruszkę. No, i dodatkowe trzy miliony euro.

Mistrzowie Anglii zremisowali bezbramkowo dwa ostatnie mecze. Pep Guardiola z pewnością nie chce, by jego podopieczni w drugiej połowie fazy grupowej nie zdobyli nawet gola, więc z na sto procent będzie dążył do pewnego zwycięstwa. Z kolei Jorge Sampaoli chce pokazać kibicom, że projekt pod jego wodzą zmierza w dobrym kierunku. Nikt zatem nie odstawi nogi.

Manchester City – Sevilla, transmisja na żywo w TV

Nadchodzące starcie na Etihad obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 4.

Manchester City – Sevilla, transmisja online

Nadchodzący mecz Ligi Mistrzów będzie dostępny też w internecie. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wejdź najpierw na stronę internetową CANAL+ Online. Warto skorzystać z naszej oferty – masz wówczas szansę zaoszczędzić aż 96 złotych!

6-miesięczny dostęp – 288 zł (zamiast 384 zł)

Manchester City – Sevilla, kursy bukmacherskie

Mistrzowie Anglii są wyraźnymi faworytami w meczu ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Manchester City Sevilla FC 1.28 6.50 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2022 08:49 .

