Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City – Luton, gdzie oglądać

Manchester City ma prawo podchodzić do najbliższego spotkania z Luton Town w dobrym humorze. Remis po efektownym starciu na stadionie Realu Madryt (3:3) daje Obywatelom sporą szansę na awans do półfinału Ligi Mistrzów. Do tego tracą do Arsenalu FC i Liverpoolu FC zaledwie punkt i wciąż pozostają w grze o obronę tytułu mistrzów Premier League.

Sprawdź nasze typy na mecz Manchester City – Luton Town.

Manchester City – Luton, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Manchester City – Luton, transmisja online

Spotkanie angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Etihad Stadium.

Manchester City – Luton, kursy bukmacherskie

Tylko katastrofa mogłaby doprowadzić do utraty punktów w wykonaniu podopiecznych Pepa Guardioli.

Manchester City Luton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2024 06:31 .

