PressFocus Na zdjęciu: Bernanrdo Silva i Raheem Sterling

Manchester City – Chelsea: transmisja na żywo w telewizji oraz online. 22. kolejka Premier League gwarantuje nam prawdziwy szlagier. Już w sobotę rozpędzony Manchester City podejmie u siebie ostatniego triumfatora Ligi Mistrzów, Chelsea. Spotkanie dostępne będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Manchester City – Chelsea, gdzie oglądać

Cóż za sezon rozgrywa Manchester City! Obywatele od początku listopada przegrali zaledwie jeden mecz. Było to starcie przeciwko RB Lipsk, gdy mieli już zapewniony awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Wszystkie pozostałe spotkania wygrali. Było ich czternaście (!). Trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym mistrz Anglii nie obroni tytułu, bo choć w najbliższej kolejce mierzy się z wiceliderem, to pomiędzy nimi zieje dziesięciopunktowa przepaść.

Manchester City spokojnie sam radzi sobie ze zwyciężaniem i dokładaniem kolejnych pucharów do gabloty, ale wspomniana przepaść to również “zasługa” Chelsea. W dziesięciu ostatnich kolejkach The Blues aż pięciokrotnie zremisowali, a do tego przegrali z Watfordem. Taka dyspozycja nie pozwala na nawiązanie równej walki z maszyną pokroju Obywateli. Mimo tego w bezpośrednim starciu może zdarzyć się wszystko. Zwłaszcza, że w pięciu ostatnich tego typu przypadkach, Manchester City triumfował zaledwie dwukrotnie. Chelsea wygrała pozostałe pojedynki – w tym finał Ligi Mistrzów.

Manchester City – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Szlagier 22. kolejki Premier League będzie, rzecz jasna, dostępny dzięki telewizji Canal+. Pojedynek lidera z wiceliderem obejrzymy na Canal+ 4K Ultra oraz na Canal+ Sport.

Manchester City – Chelsea, transmisja online

Jeżeli wolisz oglądać mecze za pośrednictwem internetu, istnieje taka możliwość. Wystarczy, że wejdziesz na stronę Canalplus.com i wykupisz odpowiedni abonament sportowy.

Manchester City – Chelsea, typy bukmacherskie

Choć mówimy o starciu dwóch najlepszych drużyn w Anglii, przepaść pomiędzy nimi jest w ostatnim czasie zbyt duża, by bukmacherzy uznawali nadchodzący mecz za wyrównany. Zdecydowanym faworytem operatorów są Obywatele.

Manchester City Chelsea 1.75 3.90 5.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15. stycznia 2022 08:43 .

