fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Man Utd – Everton: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Bardzo ciekawie zapowiada się piątkowe starcie w Pucharze Anglii z udziałem Czerwonych Diabłów i The Toffees. Zapoznaj się z informacjami, gdzie można znaleźć transmisję w internecie i w telewizji ze spotkania, które odbędzie się na Old Trafford.

Old Trafford FA Cup Manchester United Everton 1.42 4.75 8.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 stycznia 2023 07:25 .

Man Utd – Everton, gdzie oglądać

Man Utd o awans do czwartej rudny Pucharu Anglii będzie rywalizował na Old Trafford z Evertonem. Zawodnicy Czerwonych Diabłów przystąpią do tej potyczki po wygranej nad Bournemouth (3:0) we wtorek. The Toffees mają z kolei za sobą przegrane starcie z Broghton & Howe Albion (1:4) tego samego wieczoru.

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz drugi w tym sezonie. Pierwsza batalia odbyła się w październiku w ramach Premier League. Man Utd był wówczas górą, wygrywając (2:1) na Goodison Park. Bramki dla Czerwonych Diabłów zdobywali Antony i Cristiano Ronaldo.

Man Utd – Everton, transmisja na żywo w TV

Potyczkę Man Utd z Evertonem będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1. Mecz skomentują Marcin Grzywacz i Filip Kapica.

Man Utd – Everton, transmisja online

Mecze w ramach Pucharu Anglii w trakcie trwającej kampanii można śledzić na antenach Eleven Sports. Wszystkie stacje są dostępne także w internecie dzięki platformie CANAL+ online. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty!

1-miesięczny dostęp – 64 zł

Man Utd – Everton, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem według ekspertów bukmacherskich są gospodarze. Kurs na wiktorię podopiecznych Erika ten Haga oscyluje w granicach 1,40-1,42.

