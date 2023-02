PressFocus Na zdjęciu: Antony

Losowanie 1/8 finału Ligi Europy: transmisja za darmo oraz stream online. Już bez Barcelony, ale nadal z takimi drużynami jak Manchester United, Arsenal, Juventus, Sevilla czy Roma będzie toczyć się rywalizacja w Lidze Europy. W piątek odbędzie się losowanie par 1/8 finału. Sprawdź gdzie obejrzeć losowanie Ligi Europy.

Losowanie Ligi Europy, gdzie oglądać

Z europejskimi pucharami pożegnała się już FC Barcelona, która w rozgrywanym w ramach 1/16 finału dwumeczu musiała uznać wyższość Manchesteru United. Czerwone Diabły po wyeliminowaniu Dumy Katalonii wyrastają na głównego kandydata do końcowego triumfu. Ekipie z Old Trafford plany może jednak pokrzyżować kilka innych zespołów, w tym Arsenal, Juventus, Roma czy Sevilla.

Drużyny, które pomyślnie przebrnęły przez 1/16 finału, podczas piątkowego losowania będą dolosowywane do zespołów, które do fazy pucharowej awansowały zajmując pierwsze miejsca w swoich grupach.

1. miejsce w grupie Ligi Europy: Union Saint-Gilloise, Arsenal FC, SC Freiburg, Ferencvaros Budapeszt, Feyenoord Rotterdam, Real Betis, Real Sociedad, Fenerbahce Stambuł

Zwycięzcy 1/16 finału Ligi Europy: Manchester United, Bayer Leverkusen, Union Berlin, Juventus, Roma, Sporting Lizbona, Sevilla FC, Szachtar Doniec

Losowanie 1/8 finału Ligi Europy odbędzie się w piątek (24 lutego) o godzinie 12:00.

Losowanie Ligi Europy, transmisja na żywo w TV

W Polsce prawami do transmisji meczów Ligi Europy, a co za tym idzie także losowań, dysponuje platforma Viaplay. Oznacza to, że losowania nie będziemy mogli obejrzeć w tradycyjnej telewizji.

Losowanie Ligi Europy, transmisja online

Ceremonia losowania, która wyłoni pary 1/8 finału Ligi Europy będzie prowadzona za pośrednictwem platformy Viaplay. Początek transmisji jest zaplanowany na godzinę 12:00.

