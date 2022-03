PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Bąkowicz i Jacek Kiełb

ŁKS – Korona: transmisja w TV i online za darmo. W sobotnie popołudnie rozegrane zostanie jedno z najciekawiej zapowiadających się meczów 22. kolejki Fortuna 1. Ligi. Transmisja z meczu będzie dostępna w polskiej telewizji. Przedstawiamy również sposób, który pozwala zupełnie za darmo obejrzeć ten pojedynek za pośrednictwem internetu.

ŁKS – Korona, gdzie obejrzeć

Obie drużyny uczestniczą w tym sezonie w walce o awans do Ekstraklasy, ale w znacznie lepszej sytuacji jest obecnie Korona Kielce, która plasuje się na trzecim miejscu w tabeli i ma sześć punktów straty do drugiego Widzewa. W sobotnie popołudnie może tę stratę zmniejszyć do trzech punktów. Tymczasem ŁKS zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w tabeli, ale mając jeden mecz rozegrany mniej od rywali, traci tylko dwa punkty do miejsc dających możliwość gry w barażach.

ŁKS i Korona rywalizację w 2022 roku rozpoczęły od remisów. Łodzianie w wyjazdowym meczu podzielili się punktami z GKS-em Jastrzębie, natomiast Korona zremisowała u siebie 1:1 ze Stomilem Olsztyn.

Pierwsza konfrontacja obu drużyn, które miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku, zakończyła się skromną wygraną 1:0 jedenastki z Kielc

ŁKS – Korona, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie, które rozegrane zostanie w ramach 22. kolejki Fortuna 1. Ligi będziemy mogli obejrzeć w telewizji. Transmisja z meczu, który rozpocznie się o godzinie 12:40, będzie dostępna na kanale Polsat Sport. Aby mieć możliwość jego obejrzenia trzeba oczywiście posiadać odpowiedni pakiet, ale jest również sposób pozwalający na oglądanie meczu zupełnie za darmo. Przedstawiamy go poniżej.

ŁKS – Korona: transmisja na żywo za darmo

ŁKS – Korona, transmisja online

Wyżej wspomnieliśmy już, że transmisja z meczu ŁKS – Korona będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Wyżej znajdziecie także informacje jak uzyskać do niej dostęp na najbliższy miesiąc zupełnie za darmo. Wystarczy spełnić dwa proste warunki.

ŁKS – Korona, kursy bukmacherskie

Sobotnie spotkanie w Łodzi nie ma zdecydowanego faworyta, ale bukmacherzy nieco większe szanse na wygraną dają gospodarzom.

