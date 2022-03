PressFocus Na zdjęciu: Jordan Henderson i Mohamed Salah

Liverpool – West Ham: transmisja na żywo w TV oraz stream online. The Reds grają ostatnio, jak w transie. Przez cały luty gracze Juergena Kloppa nie stracili punktów w Premier League. Czy zmieni się to w sobotę? Na Anfield przyjedzie, również niepokonany w lutym, West Ham. Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Liverpool – West Ham, gdzie oglądać

Liverpool w 2022 roku znajduje się w kosmicznej formie. The Reds po raz ostatni stracili punkty w Premier League, remisując 2 stycznia z Chelsea. Od tamtej pory zanotowali same zwycięstwa! Dodając starcia pucharowe dorobek wygląda jeszcze lepiej. Zespół znad Mersey zremisował z Arsenalem, ale ostatecznie wyeliminował Kanonierów w półfinale Pucharu Ligi, by w finale po karnych wypunktować Chelsea. Liverpool to bez wątpienia obecnie jeden z najlepszych zespołów na świecie.

Na ich drodze stanie jednak nie byle jaki rywal. West Ham był wielką rewelacją początku rozgrywek. Młoty nie zdołały utrzymać fantastycznej dyspozycji aż do marca, ale wciąż pozostają w walce o historyczny awans do Ligi Mistrzów. Na ten moment tracą dwa punkty do czwartego Manchesteru United. Jednakże, choć londyńczycy w lutym również nie zaznali smaku porażki, w starciu na Anfield Road ich szanse na triumf są niewielkie.

Liverpool – West Ham, transmisja na żywo w TV

Sobotni pojedynek na Anfield obejrzysz za pośrednictwem Canal+ Sport 2.

Liverpool – West Ham, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań angielskiej ekstraklasy. Dotyczy to również sobotniego starcia pomiędzy Liverpoolem a West Hamem. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Liverpool – West Ham, transmisja online

Rzecz jasna, pojedynek The Reds z Młotami obejrzysz również na stronie internetowej Canal+ czy też w aplikacji tej stacji. Wystarczy, że wejdziesz na www.canalplus.com i wykupisz odpowiedni abonament. Powyżej wyjaśniliśmy też, jak uzyskać dostęp do transmisji z sobotniego meczu zupełnie za darmo.

Liverpool – West Ham, kursy bukmacherskie

Obecnie The Reds to jedna z najmocniejszych drużyn całej Europy. Choć West Ham rozgrywa świetny sezon, w starciu na Anfield Młoty zdecydowanie nie będą faworytami.

