IMAGO/David Rawcliffe/Propaganda Photo Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Southampton, gdzie oglądać?

Liverpool w ostatni weekend sięgnął po pierwszy krajowy puchar, pokonując w finale Carabao Cup Chelsea. W środę The Reds staną przed szansą awansu do ćwierćfinału Pucharu Anglii. Do konfrontacji z występującym na co dzień w Championship Southampton staną w roli murowanego faworyta. Tym bardziej, że podejmować będą rywala przed własną publicznością.

Spotkanie będzie interesujące także z punktu widzenia polskiego kibica. W wyjściowym składzie Świętych prawdopodobnie zobaczymy reprezentanta Polski Jana Bednarka. Będzie to okazja do sprawdzenia formy środkowego obrońcy przed zbliżającymi się barażami o awans na Euro 2024. Sprawdź typy na mecz Liverpool – Southampton.

Liverpool – Southampton, transmisja w TV

Pucharową rywalizację na angielskich boiskach możesz oglądać w polskiej telewizji. Spotkanie Liverpool – Southampton transmitowane będzie na kanale Eleven Sports 2. Mecz rozegrany zostanie w środę (28 lutego) o godzinie 21:00.

Dzisiejszy mecz Liverpoolu, transmisja na żywo

Jeżeli nie masz dostępu do kanałów Eleven Sports, to nic straconego. Środowy mecz o awans do ćwierćfinału Pucharu Anglii możesz obejrzeć także poprzez usługę STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji Liverpool – Southampton zostanie odblokowany

Liverpool – Southampton, transmisja online

Poza wspomnianymi transmisjami na kanale Eleven Sports 2 i w usłudze STS TV, mecz będzie można oglądać także za pośrednictwem internetu w innym miejscu. Transmisja dostępna będzie na stronie elevensports.pl, pod warunkiem posiadania wykupionego dostępu.

Liverpool – Southampton, kto wygra?

Liverpool – Southampton, kursy bukmacherskie

Liverpool do środowego spotkania prawdopodobnie przystąpi w mocno zmienionym składzie. Nie zmienia to jednak jednego – są zdecydowanym faworytem, również według bukmacherów.

Liverpool FC Southampton 1.52 4.75 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2024 10:26 .

Gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Southampton? Transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Eleven Sports 2. Kiedy odbędzie się spotkanie Liverpool – Southampton? Mecz rozegrany zostanie w środę (28 lutego) o godzinie 21:00.

