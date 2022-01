fot. PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool – Shrewsbury to jeden z siedmiu niedzielnych meczów 1/32 finału Pucharu Anglii zaplanowanych na godzinę 15:00. W roli zdecydowanego faworyta do tego starcia podejdą podopieczni Juergena Kloppa. Niemniej drużyna z League One nie zamierza tanio sprzedać skóry. W materiale poniżej dowiesz się, gdzie spotkanie Liverpool – Shrewsbury będzie można zobaczyć w telewizji i w internecie.



Liverpool Puchar Anglii

09.01.2022 15:00

Anfield Road

Shrewsbury

Mecz Liverpool – Shrewsbury dzisiaj, gdzie oglądać

Liverpool – Shrewsbury to rywalizacji ekipy z Premier League z zespołem z League One. Zdecydowanym faworytem tej potyczki są podopieczni Juergena Kloppa. Aczkolwiek Shrewsbury może pochwalić się passą czterech spotkań bez porażki.

The Reds do dzisiejszej batalii przystąpią po zremisowanym starciu z Chelsea (2:2). Tym samym Liverpool nie wygrał już od dwóch meczów. W ostatnim boju w 2021 roku przegrał z Leicester City (0:1).

Tymczasem drużyna z New Meadow ma za sobą zwycięstw nad Sheffield United (1:0). Tym samym Shrewsbury wróciło na ścieżkę zwycięstw po zremisowanym boju z Accrington. Ogólnie ekipa Steve’a Cotterilla w czterech ostatnich meczach trzy razy wygrywała.

Mecz Liverpool – Shrewsbury, transmisja TV

Mecz Liverpool – Shrewsbury będzie do zobaczenia w telewizji. Transmisja ze starcia, które odbędzie się na Anfield Road, będzie można zobaczyć na Eleven Sports 2. Spotkanie zacznie się o 15:00. Mecz skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński.

Liverpool – Shrewsbury: transmisja za darmo

Spotkania Pucharu Anglii można oglądać zupełnie za darmo na stronie STS zakłady bukmacherskie. Największy polski bukmacher transmisje udostępnia swoim klientom. Dzięki temu możemy obejrzeć także pojedynek Liverpoolu ze Shrewsbury.

Aby odblokować sobie transmisję należy spełnić dwa warunki. Posiadać konto w STS (jeżeli jeszcze go nie masz może je założyć klikając w poniższy link) oraz zagrać w ciągu ostatnich 24 godzin dowolny zakład.

Liverpool – Shrewsbury, transmisja online

Konfrontacja Liverpool – Shrewsbury będzie dostępna w internecie. Transmisja ze spotkania online będzie dostępna na platformie Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych, ale również z poziomu przeglądarki internetowej. Ponadto mecz można zobaczyć na stronie internetowej ElevenSports.pl. Powyżej przedstawiliśmy również sposób, dzięki któremu możemy oglądać mecze zupełnie za darmo.

Liverpool – Shrewsbury, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich zdecydowanym faworytem potyczki na Anfield Road są gospodarze. Według STS zakłady bukmacherskie kurs na zwycięstwo Liverpoolu wynosi tylko 1,16. Wariant z ewentualną wygraną teamu z League One został natomiast oszacowany na 13,00 w LVBet zakłady bukmacherskie.