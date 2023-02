PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Liverpool – Real Madryt: transmisja TV oraz stream online. We wtorkowy wieczór czeka nas kolejny hit w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Naprzeciwko siebie staną drużyny, które w poprzednim sezonie rywalizowały w finale tych rozgrywek. Sprawdź gdzie i jak obejrzeć mecz Liverpool – Real Madryt.

Liverpool – Real Madryt, gdzie oglądać

Prawdopodobnie tylko dobry wynik w Lidze Mistrzów może uratować obecny sezon dla jednej z tych drużyn. Liverpool w lidze pożegnał się już z marzeniami o mistrzowskim tytule. Coraz mniejsze szanse na obronę tytułu ma również Real Madryt. Dlatego też aktualnym priorytetem dla obu jedenastek jest wywalczenie awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Pierwszy etap rywalizacji czeka ich już we wtorkowy wieczór na Anfeld Road.

W ostatnich ligowych meczach Liverpool i Real Madryt zgarniały pełną pulę, co niewątpliwie poprawiło nastawienie zawodników i kibiców przed wtorkową konfrontacją. W pierwszym pojedynku trudno jednak wskazać wyraźnego faworyta do zwycięstwa. Sprawdź nasze typy na Liverpool – Real Madryt.

Liverpool – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Wtorkowy mecz w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Liverpoolem i Realem Madryt rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 2.

Liverpool – Real Madryt, transmisja online

Rywalizację w Lidze Mistrzów możesz śledzić również za pośrednictwem internetu – umożliwia to usługa CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać ze świetnej promocji, która pozwala zaoszczędzić aż 126 zł. Dzięki rejestracji za pośrednictwem naszej strony zapłacisz jedynie 288 zł za półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. W przeliczeniu na miesiąc daje to tylko 48 zł, a w zamian możesz cieszyć się transmisjami nie tylko meczów Ligi Mistrzów, ale także La Liga, Serie A, Ligue 1, Premier League czy Ekstraklasy.

Liverpool – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Atut własnego boiska sprawia, że bukmacherzy większe szanse na wygraną we wtorkowym meczu dają Liverpoolowi. Nie oznacza to jednak, że Realowi Madryt odbierają szanse na sukces na Anfield Road.

Liverpool FC Real Madryt 2.35 3.60 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2023 08:32 .