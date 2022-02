PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool FC – Leicester City: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w czwartek wzmocniony powrotem Mohameda Salaha podejmie u siebie groźnego przeciwnika – Leicester City. Czy The Reds utrzymają dystans do Manchesteru City? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz online.

Liverpool FC – Leicester City, gdzie oglądać

Juergen Klopp podejdzie do czwartkowego meczu w świetnym humorze. Jego zespół wygrał dwa ostatnie starcia ligowe, zapewnił sobie awans do finału Pucharu Ligi i pokonał Cardiff w Pucharze Anglii. Jakby tego było mało, do treningów powrócił już Mohamed Salah. Sam niemiecki szkoleniowiec przyznał, że Egipcjanin może wziąć udział w starciu z Leicester City, podczas, gdy Sadio Mane wciąż świętuje zdobycie Pucharu Narodów Afryki w Senegalu.

Czwartkowy rywal będzie niełatwy, ale bieżący sezon z pewnością nie należy do Lisów. Gracze Brendana Rodgersa okupują zaledwie dziesiąte miejsce w tabeli, a w ostatnich trzech meczach wygrali tylko raz. Co gorsza, podczas weekendu dali się upokorzyć drugoligowemu Nottingham Forest, ulegając w Pucharze Anglii aż 1:4. Wyjazd na Anfield po takim wydarzeniu trudno traktować w formie spokojnej terapii.

Liverpool FC – Leicester City, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 24. kolejki angielskiej ekstraklasy pomiędzy Liverpoolem a Leicester City dostępne będzie na Canal+ Sport.

Liverpool FC – Leicester City, transmisja za darmo

Liverpool FC – Leicester City, transmisja online

Liverpool FC – Leicester City, kursy bukmacherskie

Za Liverpoolem świadczą ostatnie wyniki, jakość zespołu oraz własny stadion. Choć Leicester to zespół nieprzewidywalny, faworytem nadchodzącego meczu bez wątpienia są gospodarze.

