Liverpool - Fulham: transmisja w TV i online. The Reds do kolejnego ligowego spotkania przystąpią w roli zdecydowanego faworyta do zwycięstwa. Sprawdź gdzie oglądać mecz Liverpool - Fulham.

IMAGO/David Rawcliffe/Propaganda Photo Na zdjęciu: Darwin Nunez

Liverpool – Fulham, gdzie oglądać

Liverpool do niedzielnego spotkania przystąpi zajmując trzecie miejsce w ligowej tabeli. The Reds wygrali jednak tylko jeden z trzech ostatnich ligowych meczów, ale u siebie nie tracą punktów. Drużyna Juergena Kloppa w tym sezonie wygrała wszystkie sześć spotkań w Premier League przed własną publicznością.

Do meczu z zajmującym 14. miejsce w tabeli Fulham, Liverpool przystąpi w roli zdecydowanego faworyta. Trudno się spodziewać innego rozstrzygnięcia niż wygrana The Reds, biorąc pod uwagę to, że w meczach u siebie zdobyli do tej pory 17 bramek, tracąc przy tym zaledwie dwie. Sprawdź typy na mecz Liverpool – Fulham.

Liverpool – Fulham, transmisja na żywo w TV

Mecz Liverpool – Fulham rozegrany zostanie w niedzielę (3 grudnia) o godzinie 15:00. Telewizyjna transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale CANAL+ Premium.

Liverpool – Fulham, transmisja online

Mecz na Anfield Road będzie pokazywany również za pośrednictwem internetu. Obejrzysz go korzystając z platformy streamingowej Viaplay lub usługi CANAL+ online. Dostęp do tej drugiej możesz uzyskać w promocyjnej cenie. Przy wykupieniu rocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+. Eleven Sports i Polsat Sport Premoium zaoszczędzić aż 240 zł. Z oferty skorzystasz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Liverpool – Fulham, kursy bukmacherskie

Gospodarze są uważani za murowanego faworyta do zdobycia trzech punktów w sobotnim meczu na Anfield Road. Kursy na wygraną Liverpoolu nie przekraczają 1.30.

Liverpool FC Fulham 1.28 6.90 10.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 grudnia 2023 11:32 .