Liverpool – Everton: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (24.04.2022)

Liverpool – Everton to ostatni niedzielny mecz w ramach 34. kolejki Premier League. Obie ekipy przystąpią do potyczki z konkretnym celem. Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa są jednak podopieczni Juergena Kloppa. Sprawdź, gdzie można znaleźć transmisję ze spotkania Liverpool – Everton w TV i online.

Anfield Premier League Liverpool FC Everton 1.20 7.80 18.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 kwietnia 2022 09:56 .

Liverpool – Everton, gdzie oglądać

Liverpool w dwóch ostatnich meczach zaliczył dwa zwycięstwa nad solidnymi ekipami. The Reds najpierw w pokonanym polu pozostawili Man City, wygrywając 3:2. Tymczasem w boju z Man Utd ekipa z Anfield Road zwyciężyła 4:0.

Everton ma natomiast za sobą w dwóch ostatnich potyczkach remis z Leicester 1:1 i triumf nad Czerwonymi Diabłami. Wcześniej ekipa z Goodison Park zanotowała trzy z rzędu porażki, w tym dwie w Premier League.

Starcia derbowe zapowiada się niezwykle ciekawie. Tym bardziej że Liverpool walczy o mistrzostwo Anglii, a Everton nie może być pewny ligowego bytu.

Liverpool – Everton, transmisja TV

Konfrontacja na Anfield Road będzie naturalnie dostępna w telewizji. Spotkanie “na żywo” pokaże Canal+ Sport. Komentatorami tego boju będą Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Liverpool – Everton, transmisja za darmo

Mecze Premier League w Polsce są bardzo popularne. Aktualnie prawa do emitowania transmisji z ligi angielskiej ma Canal+. Tymczasem eWinner zakłady bukmacherskie przygotowały promocję, dzięki której można korzystać przez 30 dni za darmo z platformy Canal+ online. Jest to możliwe po spełnieniu konkretnych warunków.

Liverpool – Everton, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy nie mają wątpliwości, kto będzie górą w dzisiejszej batalii. Zdecydowanym faworytem do wygranej są piłkarze The Reds.