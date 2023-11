IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Kostas Tsimakas

Liverpool FC – Brentford FC, gdzie oglądać

Liverpool dość niespodziewanie zawiódł w dwóch poprzednich meczach najpierw remisując w Premier League z Luton Town, a następnie przegrywając w Lidze Europy z Toulouse. Wydaje się jednak, że The Reds tym razem wrócą na zwycięską ścieżkę. Kolejna wpadka mogłaby być natomiast sygnałem do niepokoju. To niedzielne starcie fani w Polsce będą mogli obejrzeć między innymi w CANAL+ Online.

Zobacz również: Tabela Premier League

Liverpool FC – Brentford FC, transmisja na żywo w TV

Niedzielny pojedynek Liverpoolu z Brentford będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport 2.

Liverpool FC – Brentford FC, transmisja online

To starcie możesz również śledzić online w usłudze CANAL+ Online lub w Viaplay.pl. Przy tej okazji zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł. Łącznie zaoszczędzić 240 zł.

Liverpool FC – Brentford FC, kursy bukmacherskie

Eksperci faworyta tego pojedynku upatrują w drużynie Liverpoolu, a kursy na zwycięstwo The Reds oscylują wokół 1,45. Dla porównania typy na wygraną Brentford wynoszą około 7,05.

Liverpool FC Brentford 1.45 5.25 7.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2023 17:24 .

Gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Brentford? Mecz będzie transmitowany w CANAL+ Sport 2, a także w CANAL+ Online lub na Viaplay.pl. Kiedy jest mecz Liverpool – Brentford? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 12 listopada, o godzinie 15:00.

