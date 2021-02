Z meczu Liverpool – Everton: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (20 lutego) o godzinie 18:30. Spotkanie na Anfield Road odbędzie się w ramach 25. kolejki Premier League. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Liverpool – Everton: derby Merseyside

Derby Liverpoolu zawsze wzbudzają wiele emocji. Tym razem również ich nie zabraknie, tym bardziej że obie drużyny są bezpośrednimi rywalami w walce o miejsca premiowane grą w europejskich pucharach. Aktualnie zajmują odpowiednio szóste i siódme miejsce w tabeli. Nie mogą być również zadowolone z prezentowanej przez siebie formy.

Liverpool FC przegrał ostatnie trzy ligowe spotkania i jest to pierwsza taka seria pod wodzą Juergena Kloppa. The Reds musieli uznać wyższość kolejno Brighton (0:1), Manchesteru City (1:3) i Leicester City (1:3). W efekcie definitywnie pożegnali się z nadziejami na obronę mistrzowskiego tytułu. Do prowadzącego obecnie Manchesteru City tracą już 16 punktów.

Everton ostatnich występów także nie może zaliczyć do udanych. W trzech ostatnich ligowych kolejkach zdobyła tylko jeden punkt. Po remisie 3:3 w wyjazdowym spotkaniu z Manchesterem United, w kolejnych dwóch spotkaniach przegrywał z Fulham (0:2) i Manchesterem City (1:3).

Do sobotniego spotkania w roli faworyta przystąpią gospodarze spotkania, którzy wysoki potencjał potwierdzili w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z RB Lipsk, który kilka dni temu wygrali 2:0. Dowiedz się więcej – sprawdź kursy na mecz Liverpool – Everton, w tym typy bukmacherskie, które znajdziesz w naszej obszernej zapowiedzi.

Liverpool – Everton: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy pojedynek na Anfield Rod będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 25. kolejki Premier League: Liverpool – Everton transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport 2 i Canal+ 4K Ultra HD. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 18:30 skomentują Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Liverpool – Everton: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Liverpoolu, będzie również dostępna w internecie. Mecz Liverpool – Everton online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.