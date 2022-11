PressFocus Na zdjęciu: Darwin Nunez

Liverpool – Derby County: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej obrońca tytułu podejmie u siebie trzecioligowe Derby. Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Liverpool – Derby, gdzie oglądać

Liverpool miał sporo szczęścia podczas losowania meczów 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Obrońcy tytułu trafili na trzecioligowe Derby County. A choć The Reds zawodzą w rozgrywkach ligowych, wciąż stać ich na wielkie występy. Ostatnie dwa mecze na wszystkich frontach to zwycięstwa nad silnymi, europejskimi rywalami: Tottenhamem i Napoli.

A Barany kiepsko radzą sobie po spadku z Championship. W League One zajmują zaledwie siódmą lokatę. Do strefy barażowej tracą zaledwie dwa punkty, ale kibice z pewnością chcieliby, by piłkarze znajdowali się w niej bez przerw, aż do końca sezonu.

Liverpool – Derby, transmisja na żywo w TV

Prawa do transmitowania meczów Carabao Cup ma platforma streamingowa Viaplay. Oznacza to, że środowego meczu nie obejrzysz w tradycyjnej telewizji.

Liverpool – Derby, transmisja online

Spotkanie obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu Pucharu Ligi.

Liverpool – Derby, kursy bukmacherskie

The Reds są wielkim faworytem nadchodzącego pojedynku. Tylko kataklizm mógłby odebrać im awans.

Liverpool FC Derby 1.27 6.85 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2022 09:47 .

