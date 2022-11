Pressfocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Derby County: typy i kursy na mecz pucharu Ligi Angielskiej. W środku tygodnia w Anglii rozgrywane są mecze pucharowe, a swoje starcie rozegra m.in. Liverpool. The Reds zmierzą się z nisko notowanym rywalem – Derby County.

Anfield Carabao Cup Liverpool FC Derby 1.22 7.25 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2022 22:06 .

Liverpool – Derby County, typy i przewidywania

Po feralnych porażkach z Nottingham Forest i Leeds Liverpool odbił się nieco i wygrał kolejne dwa ważne spotkania z Napoli i Tottenhamem, The Reds dali tym samym świadectwo tego, że poprzednie porażki wynikały raczej z braku koncentracji, aniżeli jakiegoś poważniejszego dołka drużyny. W środę zmierzą się w 1/16 finału Ligi Angielskiej z Derby, które po kampanii naznaczonej ogromnymi problemami finansowymi rozgrywa obecnie mecze w League One. Barany pogrążają się w spirali kolejnych kłopotów, a w III lidze nie radzą sobie zbyt dobrze.

Derby po raz pierwszy od wielu lat spadło po sezonie 2021/22 do III ligi angielskiej, choć w wielu meczach prezentowało się nieźle. Punkty odjęte przez komisję ligi skutecznie uniemożliwiły im jednak walkę o utrzymanie. Mocno przybiło to zawodników, którzy masowo poodchodzili z drużyny. Na ich miejsce przybyło wiele nowych twarzy, jednak jak na razie wyniki dalekie są od ideału. Barany zajmują dopiero siódme miejsce w League One i mają już 16 punktów straty do lidera. Z tego, chociażby względu przed meczem z Liverpoolem skazywane są na pożarcie. Nasz typ: Wygrana Liverpoolu i Powyżej 2.5 gola.

STS 1.50 Wygrana Liverpoolu i Powyżej 2.5 gola Odwiedź STS

Liverpool – Derby County, ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach Liverpoolowi przydarzyło się zdecydowanie zbyt wiele słabych meczów. Porażki z Nottingham Forest, czy Leeds mocno podkopały autorytet Juergena Kloppa i pozbawiły drużynę praktycznie szans na nawiązanie walki o mistrzostwo Anglii. The Reds podnieśli się po tym i wygrali kolejno z Napoli i Tottenhamem. Udowodnili tym samym, że wciąż stać ich na wygrywanie z silnymi drużynami.

Tylko raz na przestrzeni ostatnich tygodni wygrało Derby County. Barany mają wyjątkowo słaby bilans i strzelają mało bramek. Ostatnie dwa mecze to remisy z nisko notowanym Morecambe i półamatorską drużyną Torquay w rozgrywkach pucharu Anglii. Wcześniej przegrały z Ipswich i zremisowały bezbramkowo z Exeter.

Liverpool – Derby County, sytuacja kadrowa

Liverpool niemal na pewno na mecz pucharowy z Derby County wystawi pół-rezerwowy skład. Na pewno nie zagrają natomiast kontuzjowani: Arthur, Luis Diaz, Diogo Jota, Naby Keita, czy Joel Matip. Wątpliwy wydaje się również występ zmagającego się z urazem Jamesa Milnera.

Liverpool – Derby County, historia

Wiele lat upłynęło od ostatniego meczu Derby z Liverpoolem. Miało to miejsce w 2016 roku również w ramach rozgrywek pucharu Ligi Angielski, dokładnie w 1/16. Wówczas The Reds wygrali pewnie 3:0.

Liverpool – Derby County, kursy bukmacherskie

Murowanym faworytem bukmacherów przed tym meczem. Kurs na wygraną The Reds wynosi 1.24, natomiast typ na zwycięstwo Baranów to nawet 12.00. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Liverpool – Derby County, przewidywane składy

Liverpool: Kelleher – Ramsay, Phillips, Gomes, Tsimikas – Jones, Oxlade-Chamberlain, Carvalho – Elliot, Nunez, Salah

Derby: Wildsmith – Smith, Cashin, Forsyth, Roberts – Mandez-Laing, Sibley, Bird, Dobbin – McGoldrick, Collins

Liverpool – Derby County, transmisja

Spotkanie Liverpoolu z Derby County w ramach rozgrywek pucharu Ligi Angielskiej obejrzycie na antenie Viaplay. Początek meczu w środę 9 listopada o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.