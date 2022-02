PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool – Cardiff: transmisja za darmo oraz stream online. W niedzielę czeka nas kolejna seria meczów czwartej rundy Pucharu Anglii. W jednym z nich o awans do następnej fazy powalczą The Reds, którzy za rywala będą mieli drużynę występującą na co dzień w Championship. Przedstawiamy sposób, który pozwala na obejrzenie tego meczu zupełnie za darmo.

Mecz Liverpoolu dzisiaj, gdzie oglądać

Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w niedzielnym spotkaniu na Anfield Road są oczywiście podopieczni Juergena Kloppa, którzy w tym roku spisują się bardzo solidnie. Z sześciu rozgranych spotkań wygrali cztery, a pozostałe dwa zakończyły się podziałem punktów. Mogą się również pochwalić trzema wygranymi z rzędu, w tym awansem do finału Carabao Cup.

W Liverpoolu tym razem zagości dopiero 20. drużyna tabeli Championship, ale mogą się pochwalić wygranymi w dwóch ostatnich ligowych spotkaniach. Forma zaprezentowana w tych pojedynkach może jednak nie wystarczyć do sprawienia niespodzianki na Anfield Road. Duże znacznie w tej kwestii będzie miało podejście do tego meczu niemieckiego szkoleniowca gospodarzy i jego personalne decyzje.

Obie drużyny miały oczywiście w przeszłości okazję rywalizować ze sobą, ale do ostatnich ich pojedynków doszło w sezonie 2018/19. Wówczas oba ligowe mecze wygrał Liverpool. Jak będzie teraz? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Liverpool – Cardiff.

Mecz Liverpoolu dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji meczów Pucharu Anglii w sezonie 2021/22 dysponuje stacja Eleven Sports. Niedzielne spotkanie, które rozpocznie się już o godzinie 13:00, obejrzymy “na żywo” na kanale Eleven Sports 1. Pojedynek skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zielińskiego. Dostęp do transmisji będą miały oczywiście tylko osoby, które posiadają wykupiony odpowiedni pakiet. Jest również sposób na to, aby spotkanie obejrzeć zupełnie za darmo. Przedstawiamy go poniżej.

Liverpool – Cardiff: transmisja na żywo za darmo

Mecz Liverpoolu z Cardiff zupełnie za darmo będą mogli obejrzeć klienci STS zakłady bukmacherskie. Jeżeli jeszcze nim nie jesteś, to nic straconego, bowiem w każdej chwili możesz zarejestrować konta (klikając w poniższy baner).

Aby mieć dostęp do transmisji z niedzielnego meczu wystarczy spełnić dwa warunki. Pierwszym jest posiadanie konta w STS, a drugim zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego zakładu.

Liverpool – Cardiff, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz Liverpool – Cardiff będzie można obejrzeć również na interetowej stronie elevensports.pl, ale w tym wypadku również potrzebne jest wykupienie dostępu do odpowiedniego pakietu. Jeżeli nie jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem, warto sprawdzić opisany przez nas wyżej sposób na obejrzenie tego meczu zupełnie za darmo.

Liverpool – Cardiff, kursy bukmacherskie

Trudno w tym meczu spodziewać się innego rozstrzygnięcia niż wygrana Liverpoolu. Podobnego zdania są bukmacherzy patrząc na oferowane przez nich kursy.

Liverpool FC Cardiff 1.16 8.00 23.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 lutego 2022 09:06 .

