Liverpool – Bournemouth, gdzie oglądać?

Liverpool w poprzedniej kolejce Premier League po raz pierwszy przegrał za kadencji Arne Slota. Niespodziewanie lepsze na Anfield okazało się Nottingham Forest. Bournemouth jedzie na teren The Reds, by także sprawić sensację. Piłkarze Liverpoolu zrehabilitowali się już po tej wpadce, wygrywając w Lidze Mistrzów z Milanem. Kibice mają jednak nadzieję, że drużyna zdoła potwierdzić mistrzowskie aspiracje także na angielskim podwórku.

Mecz Liverpool – Bournemouth rozpocznie się o godzinie 16:00. Sprawdź nasze typy.

Liverpool – Bournemouth, transmisja TV

Transmisja meczu Liverpool – Bournemouth nie będzie prowadzona w tradycyjnej telewizji.

Liverpool – Bournemouth, transmisja online

Sobotnie spotkanie na Anfield będzie można śledzić wyłącznie w internecie. Transmisja będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Będzie ona dostępna z polskim komentarzem.

Liverpool – Bournemouth, kto wygra?

Liverpool – Bournemouth, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy są przekonani, że Liverpool powinien sięgnąć w sobotę po trzy punkty. Kurs na zwycięstwo The Reds wynosi około 1.30. W przypadku ewentualnej wygranej Bournemouth jest to nawet aż 9.20. Kurs na remis waha się z kolei między 5.60 a 6.20. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Bournemouth? Spotkanie będzie transmitowane jedynie w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – Bournemouth? Mecz odbędzie się już w najbliższą sobotę, 21 września, o godzinie 16:00.

