PressFocus Na zdjęciu: Magda Linette

Linette – Kerber: transmisja za darmo. Niezwykle ciekawie zapowiada się środowy pojedynek w drugiej rundzie Wimbledonu, w którym Magda Linette zmierzy się z mającą polskie korzenie i obywatelstwo Angelique Kerber. Zobacz gdzie obejrzysz ten mecz za darmo w internecie oraz w TV. Sprawdź o której gra Linette.

O której godzinie gra dzisiaj Linette? Transmisja na żywo

Magda Linette w ubiegłym roku dotarła do trzeciej rundy Wimbledonu i jest to jej najlepszy wynik w karierze. W środę będzie starała się wyrównać to osiągnięcie, ale czeka ją bardzo trudne zadanie. Po dość łatwej wygranej nad Meksykanką Fernandą Contreras Gomez (6:1. 6:4), teraz zmierzy się z wyżej notowaną Angelique Kerber, która w pierwszej rundzie uporała się z Kristiną Mladenović.

Faworytką tego meczu będzie 34-letnia Kerber, która zajmuje 19. miejsce w rankingu WTA, a na swoim koncie ma jeden triumf w tym turnieju. Najlepsza na kortach Wimbledonu okazała się w 2018 roku. Przed rokiem dotarła do półfinału.

Środowy pojedynek pomiędzy reprezentantkami Polski i Niemiec rozegrany zostanie na korcie nr 2 jako drugi w kolejności. Rozpoczęcia meczu można spodziewać się około godziny 14:00.

Linette – Kerber, transmisja w TV

Środowe spotkanie Linette – Kerber będzie można obejrzeć w Polsce “na żywo” na kanałach Polsat Sport i Polsat Sport Premium 1. Trzeba jednak oczywiście posiadać odpowiedni pakiet. Jest jednak także opcja darmowego dostępu do internetowej transmisji. O tym jak go uzyskać piszemy nieco niżej.

Linette – Kerber, transmisja za darmo

Mecz o awans do trzecie rundy Wimbledonu, w którym Linette zagra z Kerber, można obejrzeć za darmo na internetowej stronie bukmachera STS. Wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Kiedy gra Linette?

Mecz Linette – Kerber, którego stawką jest trzecia runda Wimbledonu, odbędzie się w środę (29 czerwca). Spotkanie na korcie nr 2 powinno rozpocząć się około godziny 14:00. Będzie rozgrywane jako drugie w kolejności tego dnia.

