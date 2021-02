Z meczu Legia – Wisła Płock: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (20 lutego) o godzinie 15:00. Spotkanie na stadionie przy Łazienkowskiej odbędzie się w ramach PKO Ekstraklasy. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Legia – Wisła Płock. Derby Mazowsza

Już pierwszy sobotni mecz w ramach 18. kolejki ligi polskiej zapowiada się niezwykle ciekawie. Do rywalizacji staną bowiem zespoły Czesława Michniewicz i Radosława Sobolewskiego. Pierwsi skupiają się na obronie mistrzostwa wywalczonego w minionym roku. Nafciarze mają natomiast zamiar kontynuować passę kolejnych zwycięstw, mając jednocześnie wciąż szanse na podium w tabeli. Zatem emocji w tym boju nie zabraknie.

Aktualnie w ligowej tabeli obie drużyny dzieli różnica 11 punktów. Legioniści są wiceliderem rozgrywek. Niemniej po wpadce Pogoni Szczecin w rywalizacji z Wisłą Kraków (1:2) mają szanse na to, aby objąć prowadzenie w tabeli PKO Ekstraklasy. Tymczasem płocczanie plasują się na dziewiątej pozycji z dorobkiem 22 oczek.

Wojskowi do swojej batalii podejdą po remisie z Jagiellonią Białystok (1:1). Tym samym po dwóch kolejnych zwycięstwach przede wszystkim z Rakowem Częstochowa (2:0) w lidze i ŁKS-em (3:2) w Pucharze Polski warszawianie zboczyli ze szlaku wygranych meczów. Są natomiast na nim i to już od 14 grudnia płocczanie. Ostatnio Nafciarze rozprawili się z Lechem Poznań (1:0).

Więcej o meczu Legia – Wisła Płock w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Legia – Wisła Płock: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na stadionie przy Łazienkowskiej będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu PKO Ekstraklasy: Legia – Wisła Płock transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i TVP Sport. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00. Skomentują je Robert Skrzyński i Maciej Murawski na antenach premium. Tymczasem u publicznego nadawcy będą to Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Legia – Wisła Płock, transmisja online

Transmisja sobotniego meczu PKO Ekstraklasy będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Legia – Wisła Płock: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl, a także za pośrednictwem strony internetowej Sport.tvp.pl.