Legia Warszawa – Motor Lublin: Transmisja TV i stream online (01.09.2024)

Legia Warszawa – Motor Lublin

Legia Warszawa – Motor Lublin: gdzie oglądać?

Bardzo ciekawie zapowiadający się mecz niedzielnych spotkań w PKO Ekstraklasie. Faworytem są oczywiście gospodarze, czyli gracze Legii Warszawa, którzy pomimo gry na kilku frontach dysponują bardzo dobrą głębią składu i formą w lidze przed własną publicznością. Z kolei Motor ma pewne problemy, ale z pewnością są bardzo solidnym, jak na beniaminka zespołem. Sprawdź typy, kursy oraz zapowiedź tego meczu.

Legia Warszawa – Motor Lublin: Transmisja TV

Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3

Legia Warszawa – Motor Lublin: stream online

Spotkania PKO Ekstraklasy można śledzić również w transmisji internetowej dzięki usłudze Canal+ Online. Wystarczy założyć konto za pośrednictwem naszej strony oraz wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej, a w mniej oprócz naszej ligi także Liga Mistrzów UEFA.

Legia Warszawa – Motor Lublin: kto wygra?

Legia Warszawa – Motor Lublin: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe. Kursy są w tym starciu jednoznaczne i wskazują na pewne trzy punkty Legii Warszawa. Za zwycięstwo Wojskowych zagramy za 1.48, a za zwycięstwo Motoru Lublin za 7.00.

Kiedy odbędzie się mecz Legia Warszawa – Motor Lublin? Mecz odbędzie się w niedzielę 1 września 2024 roku o godzinie 14:45. Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – Motor Lublin? Mecz można oglądać na antenie Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3, a także w aplikacji canal+ online.

