Legia Warszawa – Górnik Zabrze: gdzie oglądać?

To będzie jedno z najciekawszych, jeśli nie najciekawsze spotkanie 10. kolejki PKO Ekstraklasy. Legia Warszawa na własnym stadionie podejmie zespół Górnika Zabrze. Przed laty było to spotkanie dwóch ekip, które w lidze rozdawały karty, teraz jest jednak trochę inaczej. I Wojskowi i zespół Jana Urbana mają swoje problemy, ale mimo wszystko to gospodarze są sporym faworytem. Legia Warszawa – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź

Legia Warszawa – Górnik Zabrze: transmisja TV

Rywalizacja w Warszawie rozpocznie się o godzinie 20:15. Transmisję z tego spotkanie zobaczymy na antenie CANAL+ Sport 3.

Legia Warszawa – Górnik Zabrze: stream online

Wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy, w tym starcie Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze można oglądać w Canal+ Online. Wystarczy wykupić abonament Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Oprócz spotkań rodzimej ligi w pakiecie znajdują się również mecze Ligi Mistrzów.

Legia Warszawa – Górnik Zabrze: kto wygra?

Legia Warszawa – Górnik Zabrze: kursy bukmacherskie

Kiedy odbędzie się mecz Legia Warszawa – Górnik Zabrze? Mecz odbędzie się w sobotę 28 września 2024 roku o godzinie 20:15. Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – Górnik Zabrze Mecz można oglądać na antenie Canal+ Sport 3 oraz w usłudze Canal+ Online.

