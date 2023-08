Legia Warszawa - Ruch Chorzów: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W hicie trzeciej kolejki dojdzie do starcia dwóch wielkich firm. Jak beniaminek sprawi się przy Łazienkowskiej? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Tomas Pekhart

Legia – Ruch, gdzie oglądać

Legia Warszawa udanie weszła w sezon. W pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy rozbiła ŁKS Łódź, do tego nadal występuje w eliminacjach do europejskich pucharów. W najbliższą niedzielę zmierzy się jednak z historycznie niełatwym przeciwnikiem. Na Łazienkowską przyjedzie bowiem ekipa Ruchu Chorzów. Beniaminek przegrał na start kampanii z Zagłębiem Lubin, ale później pokonał tych samych rywali, co Legia – czyli ŁKS. Zobaczymy, kto wyjdzie zwycięsko z bezpośredniego pojedynku dwóch uznanych marek polskiej piłki.

Legia – Ruch, transmisja na żywo w TV

Hit trzeciej kolejki obejrzysz na CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Legia – Ruch, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przy płatności z góry za cały rok. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W przeciągu 12 miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 180 złotych!

468 zł rocznie za pakiet CANAL+

Legia – Ruch, kursy bukmacherskie

Trudno dziwić się bukmacherom, którzy to w gospodarzach upatrują faworytów nadchodzącego pojedynku.

Legia Warszawa Ruch Chorzów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 sierpnia 2023 08:25 .

