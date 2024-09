Legia Warszawa - Raków Częstochowa: Transmisja w TV i online. W niedzielę dojdzie do hitowego starcia w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Legia - Raków.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Luquinhas

Legia – Raków, gdzie oglądać?

Już w najbliższą niedzielę dojdzie do arcyciekawego spotkania w ramach 8. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Przed własną publicznością Legia Warszawa skrzyżuje rękawice z Rakowem Częstochowa. Podopieczni Goncalo Feio przystąpią do tej rywalizacji w dobrych nastrojach, po tym jak przed przerwą reprezentacyjną pokonali Motor Lublin (5:2).

Raków Częstochowa natomiast ma sporo do poprawy. “Medaliki” nie są w najlepszej formie, a potwierdzeniem tego był ostatni mecz ligowy. Piłkarze Marka Papszuna przegrali w nim z Piastem Gliwice (0:1). Nadchodzący mecz zatem zapowiada się niezwykle fascynująco.

Legia – Raków, transmisja w TV

Mecz Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa obejrzysz w telewizji. Transmisja dostępna będzie na kanałach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K Ultra HD, Canal+ Premium, Canal+ Poland oraz TVP Sport.

Legia – Raków, transmisja online

Spotkanie możesz również obejrzeć korzystając z internetu. Umożliwia to aplikacja TVP Sport, strona internetowa sport.tvp.pl oraz usługa CANAL+ online. Już za 65 zł miesięcznie możesz uzyskać dostęp do pakietu dającego prawo do oglądania nie tylko wszystkich meczów Ekstraklasy, ale również Ligi Mistrzów w nowym sezonie. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Legia – Raków, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem niedzielnej potyczki jest Legia Warszawa. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.40. W przypadku zwycięstwa Rakowa Częstochowa oscyluje on w okolicach 3.10.

Legia Warszawa Raków Częstochowa 2.13 3.50 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 września 2024 05:53 .

