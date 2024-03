IMAGO/Norbert Barczyk/PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Legia – Pogoń, gdzie oglądać?

W sobotni wieczór na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej rozegrany zostanie jeden z kluczowych meczów w walce o mistrzostwo Polski. Piąta obecnie w tabeli Legia Warszawa zmierzy się przed własną publicznością z rozpędzoną w tej rundzie Pogonią Szczecin. Drużyna Kosty Runjaicia wiosny na razie nie może zaliczyć do udanych. W fatalnym stylu pożegnała się z europejskimi pucharami, a w dwóch ostatnich meczach tylko remisowała z walczącymi o utrzymanie drużynami Puszczy Niepołomice i Korony Kielce.

W sobotę do Warszawy zawita natomiast imponująca formą Pogoń. Portowcy wygrali w tym roku wszystkie trzy ligowe mecze – 1:0 ze Śląskiem Wrocław, 4:0 z Radomiakiem Radom i 4:2 z ŁKS-em Łódź, a także awansowali do półfinału Pucharu Polski po pokonaniu 1:0 Lecha Poznań. Z drużyn ligowej czołówki Pogoń prezentuje obecnie najlepszą formę i do stolicy udaje się z zamiarem zgarnięcia pełnej puli. Sprawdź typy na mecz Legia – Pogoń. .

Legia – Pogoń, transmisja w TV

Hit 23. kolejki PKO Ekstraklasy rozegrany zostanie w sobotę (2 marca) o godzinie 20:00. Rywalizację Legii i Pogoni będzie można oglądać “na żywo” na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra HD. Za komentatorskimi mikrofonami zasiądą Marcin Rosłoń i Michał Żewłakow.

Legia – Pogoń, transmisja online

Mecz Legia – Pogoń będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Taką możliwość daje usługa CANAL+ online, która dostępna jest teraz w atrakcyjnej ofercie. Zakładając konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące dostępu do paczki z kanałami CANAL+ zapłacisz tylko 39 zł miesięcznie.

Legia – Pogoń, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Legii 30% remisem 0% wygraną Pogoni 70%

remisem

wygraną Pogoni

Legia – Pogoń, kursy bukmacherskie

Legia ma po swojej stronie ważny atut – grę przed własną publicznością. To w dużej mierze ma wpływ na kursy oferowane przez bukmacherów. Według nich to gospodarze mają większe szanse na wygraną.

Legia Warszawa Pogoń Szczecin 1.95 3.90 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 marca 2024 13:31 .

Gdzie obejrzeć mecz Legia – Pogoń? Transmisja będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3, a także w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Legia – Pogoń? Mecz rozegrany zostanie w sobotę (2 marca) o godzinie 20:00.

