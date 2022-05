PressFocus Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Legia – Górnik: transmisja w TV i stream online. W piątkowy wieczór dojdzie do ligowego klasyku, w którym zmierzą się jedenastki Legii i Górnika. Sprawdź na jakich kanałach będzie transmitowane spotkanie i jak obejrzeć je za darmo.

Legia – Górnik, gdzie obejrzeć

Legia Warszawa raczej nie musi obawiać się o pozostanie w lidze, bowiem na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu ma sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Forma prezentowana przez drużynę Aleksandara Vukovicia pozostawia jednak wiele do życzenia. W czterech ostatnich spotkaniach Legia zdobyła zaledwie jeden punkt.

W piątkowy wieczór Legia podejmował będzie Górnika, który jeszcze niedawno również notował serię porażek, ale w ostatnich dwóch meczach zdobył cztery punkty. Najpierw pokonał 4:2 na wyjeździe Zagłębie Lubin, a przed tygodniem bezbramkowo zremisował z Radomiakiem Radom.

W pierwszym spotkaniu między tymi zespołami, które rozegrane zostało w listopadzie 2021 roku, Górnik wygrał 3:2. Legia teraz będzie chciała zrewanżować. Czy jej się to uda? Sprawdź typy na mecz Legia – Górnik.

Legia – Górnik, transmisja na żywo w TV

Piątkowe spotkanie 32. kolejki PKO Ekstraklasy obejrzymy na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 20:30, skomentują Bartosz Gleń i Tomasz Wieszczycki.

Legia – Górnik: transmisja na żywo za darmo

Szukasz darmowej transmisji z piątkowego spotkania Legii z Górnikiem? Dobrze trafiłeś! Korzystając z promocji przygotowanej przez Fuksiarza otrzymasz za darmo dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go, w którego skład wchodzi także kanał Canal+ Sport 3. Na nim obejrzymy wszystkie mecze Ekstraklasy. Jak skorzystać z oferty?

Legia – Górnik, transmisja online

Transmisja z meczu Legia – Górnik za pośrednictwem internetu będzie dostępna w usługach Canal+ online i Polsat Box Go. Powyżej przedstawiliśmy sposób, który pozwala na uzyskanie darmowego dostępu do Polsat Box Go na cały miesiąc.

Legia – Górnik, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na zdobycie trzech punktów mają podopieczni Aleksandra Vukovicia. Kursy na wygraną Górnika potrafią sięgać 4.00.

Legia Warszawa Górnik Zabrze 2.05 3.65 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 maja 2022 15:05 .

