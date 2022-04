PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Zwoliński

Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: transmisja na żywo w TV oraz online. Walczącą o utrzymanie Termalikę czeka w sobotę spore wyzwanie – wyjazdowy mecz w Gdańsku. Czy Słonie poprawią swoją sytuację? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Lechia Gdańsk – Termalica, gdzie oglądać

Lechia Gdańsk znajduje się w swoistym zawieszeniu. Biało-Zieloni zajmują miejsce tuż za podium, ale praktycznie nie mają już szans na włączenie się do walki o europejskie puchary. Widać to w ich wynikach, które cechuje nieregularność. Zaledwie jedno zwycięstwo w ostatnich pięciu meczach również nie wystawia graczom trenera Kaczmarka najlepszej opinii.

Czy to może być szansa dla Bruk-Bet Termaliki? Być może. Słonie na gwałt potrzebują punktów, bo tracą ich już aż cztery do bezpiecznej strefy. Każde oczko jest dla nich teraz na wagę złota.

Lechia Gdańsk – Termalica, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 28. kolejki Ekstraklasy obejrzysz na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3.

Lechia Gdańsk – Termalica, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Ekstraklasy. Dotyczy to również sobotniego starcia w Gdańsku. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Lechia Gdańsk – Termalica, transmisja online

Mecz możesz również obejrzeć za pośrednictwem internetu lub aplikacji mobilnej. Wejdź tylko na stronę canalplus.com i wykup sportowy abonament.

Lechia Gdańsk – Termalica, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem nadchodzącego meczu są gospodarze.

Lechia Gdańsk Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1.80 3.90 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2022 11:34 .

