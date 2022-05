PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Zwoliński

Lechia – Pogoń: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w sobotę czeka nas pojedynek sąsiadów górnej części tabeli. Teoretycznie Pogoń ma jeszcze nawet szanse na mistrzostwo, więc nie może być mowy o odpuszczaniu. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Lechia – Pogoń, gdzie oglądać

Teoretycznie Pogoń Szczecin wyeliminowała się z walki o mistrzostwo Polski. Portowcy wciąż mają jednak matematyczne szanse na tytuł, więc na pewno nie odpuszczą nadchodzącego spotkania. Oczywiście Lechia Gdańsk również podejdzie do Derbów Pomorza w pełni zmotywowana, zwłaszcza, że dwaj wielcy rywale są swoimi sąsiadami w tabeli.

Gospodarze są zresztą w świetnej formie. W pięciu ostatnich meczach stracili punkty tylko raz – remisując z Zagłębiem. Ostatnio po szalonej końcówce pokonali Stal Mielec, a hat-tricka zanotował Łukasz Zwoliński. Polski napastnik z pewnością spróbuje poprawić swoje statystyki w tak prestiżowych derbach.

Lechia – Pogoń, transmisja na żywo w TV

Hit 33. kolejki Ekstraklasy obejrzysz na Canal+ Sport oraz na Canal+ Sport 3.

Lechia – Pogoń, transmisja za darmo

Lechia – Pogoń, transmisja online

Derby Pomorza obejrzysz również w internecie. By uzyskać dostęp do transmisji wykup odpowiedni abonament na stronie canalplus.com.

Lechia – Pogoń, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że wciąż mająca szansę na tytuł Pogoń będzie faworytem nadchodzącego starcia.

Lechia Gdańsk Pogoń Szczecin 3.25 3.55 2.32 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2022 12:31 .

