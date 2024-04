Lechia - Odra: transmisja w TV i online. O powrót na fotel lidera Fortuna 1 Ligi zagrają we wtorek podopieczni Szymona Grabowskiego. Sprawdź gdzie oglądać mecz Lechia - Odra.

PressFocus Na zdjęciu: Camilo Mena

Lechia – Odra, gdzie oglądać?

Lechia Gdańsk we wtorkowy wieczór będzie starała się zrobić kolejny krok w kierunku powrotu do Ekstraklasy. Wygrana nie tylko pozwoli jej wrócić na fotel lidera, ale również powiększyć aż do ośmiu punktów przewagę nad trzecim miejscem. Gospodarze zagrają również o szóste z rzędu ligowe zwycięstwo i są oczywiście zdecydowanym faworytem.

Piłkarze Odry Opole na pewno będą chcieli napsuć krwi faworyzowanemu przeciwnikowi, ale nie mają po swojej stronie zbyt wielu argumentów. W tym roku wygrali tylko jedno z pięciu rozegranych spotkań. Trzeba jednak również podkreślić, że na koncie mają trzy kolejne wyjazdy bez porażki. Sprawdź typy na mecz Lechia – Odra.

Lechia – Odra, transmisja w TV

Mecz Lechii z Odrą rozegrany zostanie we wtorek (2 kwietnia) o godzinie 20:30. Transmisja “na żywo” z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra,

Lechia – Odra, transmisja online

Rywalizację obu klubów będzie można oglądać także online. Transmisja będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Aby obejrzeć mecz trzeba mieć jednak wykupiony odpowiedni pakiet.

Lechia – Odra, kto wygra?

Lechia – Odra, kursy bukmacherskie

Lechia Gdańsk większość atutów ma po swojej stronie. Przekłada się to oczywiście na szanse obu zespołów na wygraną. Bukmacherzy, patrząc po kursach bukmacherskich, zdecydowanie stawiają w tym meczu na gospodarzy.

Lechia Gdańsk Odra Opole 1.53 4.30 7.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 kwietnia 2024 09:22 .

Gdzie obejrzeć mecz Lechia – Odra? Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra. Kiedy odbędzie się spotkanie Lechia – Odra? Mecz rozegrany zostanie we wtorek (2 kwietnia) o godzinie 20:30.

