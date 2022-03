PressFocus Na zdjęciu: Marco Terrazzino

Lechia – Górnik Łęczna: transmisja w telewizji oraz stream online. W jednym z sobotnich meczów 26. kolejki PKO Ekstraklasy grającą w kratkę Lechia zmierzy się u siebie z Górnikiem Łęczna. Mecz obejrzymy w polskiej telewizji, ale przedstawiamy także sposób na obejrzenie go zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu.

Lechia – Górnik Łęczna, gdzie obejrzeć

Lechia zajmuje obecnie piąte miejsce w ligowej tabeli, ale ostatnich tygodni nie może zaliczyć do udanych. Z pięciu ostatnich meczów wygrała tylko jeden. W sobotnim meczu będzie miała jednak po swojej stronie atut własnego boiska, na którym wygrał 8 z 12 spotkań i doznała tylko jednej porażki.

Z wizytą do Gdańska uda się przedostatni w tabeli Górnik Łęczna, który w ostatnich dwóch ligowych spotkaniach nie zdobył ani jednego punktu. Górnik przegrywał 1:3 z Wisłą Płock i 0:1 z Legią Warszawa. Teraz o przełamanie może być bardzo trudno.

Trzy ostatnie ligowe spotkania tych zespołów zakończyły się wygranymi Lechii. W jesiennej konfrontacji ekipa z Gdańska wygrała w Łęcznej wysoko 4:0. Jak będzie tym razem? Sprawdź typy na mecz Lechia – Górnik Łęczna.

Lechia – Górnik Łęczna, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie w Gdańsku będzie można obejrzeć “na żywo” w polskiej telewizji. Transmisja będzie prowadzona na dwóch kanałach – Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Mecz rozpocznie się o 17:30.

Lechia – Górnik Łęczna: transmisja na żywo za darmo

Lechia – Górnik Łęczna, transmisja online

Transmisja meczu Lechia – Górnik Łęczna za pośrednictwem internetu będzie dostępna za pośrednictwem usług Canal+ online i Polsat Box Go. Do drugiej z nich można teraz uzyskać dostęp na 30 dni zupełnie za darmo. Warunki tej oferty przedstawiliśmy powyżej.,

Lechia – Górnik Łęczna, kursy bukmacherskie

Bardzo dobrze spisująca się przed własną publicznością w tym sezonie Lechia, do sobotniego spotkania przystąpi w roli faworyta. Również zdaniem bukmacherów.

