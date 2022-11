PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze: transmisja na żywo w TV i stream online. Przed startem mundialu czeka nas jeszcze nadrobienie zaległości w Ekstraklasie. Czy Lechia ucieknie ze strefy spadkowej? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Lechia – Górnik, gdzie oglądać

Zanim wszyscy skupimy się na spotkaniach Mistrzostw Świata w Katarze, w piątek nadrobimy zaległości w PKO BP Ekstraklasie. Lechia Gdańsk miała podjąć u siebie Górnika Zabrze już w drugiej kolejce. Grała jednak wtedy w eliminacjach do Ligi Konferencji i wniosła o przełożenie spotkania. Teraz to właśnie dla Lechistów wynik tego starcia może być istotniejszy. Jeśli bowiem pokonają zabrzan, wydostaną się ze strefy spadkowej. Co wiemy o formie ekipy Bartoscha Gaula? Niewiele. Stać ich było na zdemolowanie Widzewa czy Pogoni, by dostać trzy bramki od Miedzi Legnica. Sytuacja Górnika w tabeli też nie jest do pozazdroszczenia, bo ma tylko sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Dlatego w ostatnim starciu przed dłuższym urlopem nikt nie odstawi nogi.

Lechia – Górnik, transmisja na żywo w TV

Spotkanie dostępne będzie na kanałach: CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Lechia – Górnik, transmisja online

Pojedynek pomiędzy Lechią a Górnikiem zapowiada się emocjonująco. Transmisja online dostępna w CANAL+ Online.

Lechia – Górnik, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego meczu, w którym delikatnie większe szanse mają gospodarze.

Polsat Plus Arena Gdansk Ekstraklasa Lechia Gdańsk Górnik Zabrze 2.75 3.60 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 listopada 2022 10:36 .

