Na zdjęciu: Joao Amaral

Lech Poznań – Stal Mielec: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Czy Kolejorz postawi kolejny krok na drodze do mistrzostwa? Na jego drodze stanie w ten weekend pogrążona w kryzysie Stal Mielec. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Lech – Stal, gdzie oglądać

Lech Poznań, pomijając remis z Legią, punktuje ostatnio nienagannie. Kolejorz zebrał skalpy z Jagiellonii, Śląska, Wisły Płock i Górnika Łęcznej. Zespół z Wielkopolski marzy o tytule i znajduje się w dobrej dyspozycji, więc takie spotkania, jak to nadchodzące, musi kończyć z kompletem punktów.

Stal Mielec znajduje się na przeciwległym biegunie. Po raz ostatni drużyna ta wygrała w połowie lutego. Od tamtej pory przegrała sześć spotkań i zremisowała dwa. Jedynie duża przewaga z rundy jesiennej sprawia, że mielczanie nie są w strefie spadkowej. Przynajmniej na razie.

Lech – Stal, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 30. kolejki Ekstraklasy obejrzysz na Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz na TVP Sport.

Lech – Stal, transmisja za darmo

Lech – Stal, transmisja online

Niedzielny mecz przy Bułgarskiej obejrzysz też za pośrednictwem internetu. Musisz jedynie wykupić sportowy abonament na stronie canalplus.com.

Lech – Stal, kursy bukmacherskie

Walczący o mistrzostwo Kolejorz jest wyraźnym faworytem starcia z walczącą o życie Stalą Mielec.

