PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech – Śląsk: transmisja w TV i online. W jednym z niedzielnych meczów 5. kolejki PKO Ekstraklasy Kolejorz przed własną publicznością będzie podejmował gości z Wrocławia. Gospodarze nie mogą sobie pozwolić w tym meczu na stratę punktów. Sprawdź gdzie oglądać mecz Lech – Śląsk w telewizji i online.

Lech – Śląsk, gdzie obejrzeć

Wokół klubu z Poznania w ostatnich dniach jest bardzo gorąco. Kolejorz co prawda awansowała do czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji, ale uczynił to w bardzo słabym stylu. Fani mistrzów Polski podczas rewanżowego meczu z islandzkim Vikingurem dali upust swojemu niezadowoleniu. W efekcie tego zespół Lecha do kolejnych meczów przystąpi pod jeszcze większą presją.

Drużyna Johna van den Broma fatalnie rozpoczęła ligowy sezon 2022/23 i po trzech rozegranych meczach ma na swoim koncie zaledwie jeden punkt. To sprawia, że w meczu ze Śląskiem mistrzowie Polski nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów. Tymczasem wrocławianie do stolicy Wielkopolski przyjadą z zamiarem wykorzystania słabej formy rywali.

Choć na papierze faworytem jest Lech, Śląskowi w żadnym wypadku nie można odbierać szans nawet na wywiezienie kompletu punktów z Poznania. Sprawdź typy na mecz Lech – Śląsk.

Lech – Śląsk, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie 5. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań i Śląskiem Wrocław rozpocznie się o godzinie 20:00. Mecz, który skomentują Michał Mitrut i Maciej Murawski, będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4k Ultra HD.

Lech – Śląsk, transmisja online

Spotkanie za pośrednictwem internetu obejrzysz dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do niej możesz uzyskać w bardzo atrakcyjnej cenie. Jeżeli zarejestrujesz się w zarejestrujesz się w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony za półroczny dostęp zapłacisz jedynie 180 zł! Tym samym zaoszczędzić aż 90 zł.

Jeszcze większa oszczędność jest przy pakiecie obejmującym kanały Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Wówczas zaoszczędzisz aż 120 zł – płacąc za pół roku tylko 240 zł zamiast 360 zł.

Lech – Śląsk , kursy bukmacherskie

Bukmacherzy faworyta w tym spotkaniu upatrują w drużynie Lecha, co może dziwić biorąc pod uwagę formę prezentowaną przez Kolejorza. Kursy na wygraną Śląska przekraczają 5.30.

Stadion Poznan Ekstraklasa Lech Poznań Śląsk Wrocław 1.72 4.05 5.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2022 12:38 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin