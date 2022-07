PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech – Karabach: transmisja w TV i online. Mistrzowie Polski we wtorek przystąpią do rywalizacji w europejskich pucharach. W meczu pierwszej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów zmierzą się z mistrzem Azerbejdżanu. Zobacz gdzie obejrzeć mecz Lech – Karabach w telewizji i online.

Lech – Karabach, gdzie obejrzeć

Lech Poznań już od pierwszej rundy rozpocznie rywalizację w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Drużynę prowadzona przez Johna van den Broma od razu czeka bardzo trudne zadanie, bowiem jej rywalem będzie bardzo doświadczony Karabach Agdam. Azerowie w ostatnich sezonach regularnie docierali do faz grupowych i teraz mają podobny cel.

Kolejorz na pewno nie stoi na straconej pozycji, ale zdaje sobie sprawę, że wynik pierwszego spotkania będzie miał kluczowe znaczenie. Wtorkowy mecz odbędzie się w Poznaniu i lechici, jeżeli myślą o awansie, muszą wypracować sobie zaliczkę przed rewanżem na gorącym terenie w Azerbejdżanie.

Według bukmacherów większe szanse na zwycięstwo w pierwszym meczu ma mistrz Polski. Sprawdź typy na mecz Lech – Karabach.

Lech – Karabach, transmisja na żywo w TV

Wtorkowe spotkanie Lech – Karabach będzie oczywiście można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja meczu, który rozpocznie się o godzinie 20:00, będzie dostępna na kanale TVP Sport.

Mecz z Tetrykami

Przebieg spotkania będzie można śledzić również wspólnie z Tetrykami: Kubą Olkiewiczem i Leszkiem Milewskim. Ich gościem będzie Juliusz Sipika.

Lech – Karabach, transmisja online

Mecz eliminacji Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie dostępna na internetowej stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Lech – Karabach, kursy bukmacherskie

Polscy bukmacherzy w dwumeczu dają obu drużynom wyrównane szanse. W roli faworyta pierwszego pojedynku stawiają Lecha, który będzie miał po swojej stronie atut własnego boiska.

Lech Poznań FK Karabach 2.07 3.55 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 lipca 2022 13:37 .

