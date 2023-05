IMAGO / Patryk Pindral / Newspix.pl Na zdjęciu: Lech Poznań

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, gdzie oglądać

Lech Poznań ma wszystko w swoich rękach. Kolejorz przed ostatnią kolejką jest trzeci w PKO Ekstraklasie mając jeden punkt przewagi nad Pogonią Szczecin. Aby nie przejmować się wynikiem spotkania Portowców i stanąć na najniższym stopniu podium musi wygrać w sobotę. Jagiellonia jest już pewna utrzymania w lidze, dlatego presja wyniku z pewnością będzie ciążyć na gospodarzach.

Zobacz także: Tabela PKO Ekstraklasy

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Lecha z Jagiellonią będzie transmitowane na antenie CANAL+ Family.

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, transmisja online

Pojedynek będziemy dostępny również w usłudze CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Miedź Legnica – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest Lech Poznań, a kursy na zwycięstwo Kolejorza wynoszą około 1,36.

Lech Poznań Jagiellonia Białystok 1.30 5.60 9.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 maja 2023 17:44 .