Lech – Górnik: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (19.12.2021)

Lech – Górnik to jeden z ciekawszych niedzielnych meczów w ramach 19. kolejki PKO Ekstraklasy. Faworytem do zwycięstwa w tym boju jest Kolejorz. Niemniej zabrzanie ostatnio są na fali wznoszącej, co sugeruje, że może zostać napisana ciekawa historia na stadionie przy Bułgarskiej. Warto zapoznać się tym samym z informacjami, gdzie można obejrzeć spotkanie Lech – Górnik w internecie oraz w telewizji.



19.12.2021 15:00

INEA Stadion



Górnik Zabrze

Mecz Lech – Górnik dzisiaj, gdzie oglądać

Lech Poznań do starcia z Górnikiem Zabrze podejdzie, chcąc wrócić na zwycięski szlak po porażce z Radomiakiem (1:2). Zakończyła się tym samym passa czterech z rzędu zwycięstw Kolejorza.

Tymczasem podopieczni Jana Urbana ostatnio pokonali Raków Częstochowa (2:1). Jednocześnie piłkarze Górnika są od pięciu spotkań bez porażki. W tym czasie zaliczyli cztery zwycięstwa i jeden remis.

Mecz Lech – Górnik, transmisja TV

Mecz Lech – Górnik będzie do zobaczenia w telewizji. Transmisja ze starcia, które odbędzie się na stadionie w Poznaniu, będzie można zobaczyć na Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Spotkanie zacznie się o 15:00. Komentatorami tej potyczki będą Adrian Olek i Maciej Murawski.

Lech – Górnik, transmisja online

Starcie Lech – Górnik będzie dostępne online. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na platformach Canal+ Online i Player.pl. Można z nich korzystać na urządzeniach mobilnych, ale również z poziomu przeglądarki internetowej.

Lech – Górnik, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich faworytem batalii na stadionie w Poznaniu są gospodarze. Według Fortuna zakłady bukmacherskie kurs na zwycięstwo Lecha wynosi 1,62. Wariant z ewentualną wygraną Górnika został natomiast oszacowany na 7,00 w LVBet zakłady bukmacherskie.

Lech Poznań Górnik Zabrze 1.62 4.35 7.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19. grudnia 2021 08:02 .