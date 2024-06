PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Przybysz i Jakub Wikłacz

Gdzie oglądać KSW 95?

Już w piątek w hali Urania w Olsztynie odbędzie się kolejna gala organizowana przez KSW. Kilka pojedynków w ramach gali oznaczonej numerem 95 zapowiada się niezwykle ciekawie. Stawką dwóch najważniejszych pojedynków będą pasy mistrzowskie. O pas wagi ciężkiej zawalczą Phil De Fries i Augusto Sakai, natomiast o pas wagi koguciej, w walce wieczoru zmierzą się Jakub Wikłacz i Sebastian Przybysz. Łącznie w ramach KSW 95 odbędzie się dziewięć pojedynków. Transmisja całej gali będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

KSW 95 – PPV za 10 zł

Jedynym sposobem na obejrzenie gali KSW 95 jest skorzystanie z platformy Viaplay. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na świetną promocję i odebrać kod do Viaplay w Fortunie za zaledwie 10 zł. Spełniają warunki promocji uzyskasz miesięczny dostęp do oferty Viaplay. Aby skorzystać z oferty musisz przede wszystkim zarejestrować konto w Fortunie za pośrednictwem naszej strony. Poniżej krok po kroku wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Załóż konto w Fortunie poprzez ten link z kodem KSWKOD. Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową. Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie minimum 15 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta kupon zawierający min. 2 zdarzenia z oferty przedmeczowej na KSW 95 Stawka kuponu musi wynosić minimum 10 zł Spełniając powyższe warunki otrzymasz o Fortuny kod do Viaplay

Należy pamiętać, że promocja jest limitowana (liczba kodów jest ograniczona). O otrzymaniu kodu decyduje kolejność zgłoszeń Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie oferty.

KSW 95: kiedy i o której godzinie gala?

KSW 95 odbędzie się w Olsztynie. Gala odbędzie się w piątek (7 czerwca) o godzinie 19:00. Najważniejsze walki odbędą się oczywiście pod koniec gali.

Kiedy odbędzie się gala KSW 95? Gala KSW 95 odbędzie się w piątek (7 czerwca) o godzinie 19:00. Gdzie oglądać galę KSW 95? Transmisja gali KSW 95 będzie dostępna na platformie Viaplay.

