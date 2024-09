Korona - Zagłębie to jeden z kilku niedzielnych meczów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie w Kielcach będzie można obejrzeć w internecie oraz w telewizji o godzinie 14:45.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Krony Kielce

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Korona – Zagłębie, gdzie oglądać mecz?

Korona Kielce w trakcie trwającego sezonu rozczarowuje. Chociaż już pod wodzą nowego szkoleniowca Jacka Zielińskiego, który zastąpił Kamila Kuzerę piłkarze Złocisto-krwistych zaliczyli jedno zwycięstwo. Przed reprezentacyjną przerwą kielczanie podzielili się punktami (1:1).

Zagłębie Lubin to z kolei ekipa, która przerwała serię trzech spotkań bez wygranej tuż przed występami z udziałem drużyn narodowych. Miedziowi w szczęśliwych okolicznościach okazali się lepsi od GKS-u Katowice (1:0). Wcześniej natomiast przegrywali kolejno z Piastem Gliwice (0:1) oraz Lechem Poznań (0:1). Emocji zatem w niedzielne popołudnie nie powinno zabraknąć.

Korona – Zagłębie, transmisja w TV

Niedzielne starcie w Kielcach będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Mecz ósmej kolejki Korona – Zagłębie będzie emitowany na antenie CANAL+ Sport 3 i skomentują go Robert Skrzyński oraz Mateusz Rokuszewski.

Korona – Zagłębie, transmisja online

Wszystkie spotkania PKO BP Ekstraklasy można oglądać za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Cena za miesięczny dostęp do pakietu Super Sport, dzięki któremu obejrzysz również wszystkie spotkania Ligi Mistrzów, to 65 zł przy rocznym abonamencie. Możesz z tego rozwiązania skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Korona – Zagłębie: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Korony 0% wygraną Zagłębia 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Korony

wygraną Zagłębia

remisem

Korona – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Wariant na wygraną Korony kształtuje się w wysokości 2.35. Ewentualne zwycięstwo Zagłębia wyceniono na 3.20. Z kolei najmniej prawdopodobny jest scenariusz z remisem, który został oszacowany na 3.30.

Korona Kielce Zagłębie Lubin 2.35 3.30 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 września 2024 06:15 .

Gdzie oglądać mecz Korona – Zagłębie? Spotkanie z udziałem Cracovii i Pogoni będzie można oglądać na antenie CANAL+ Sport 3 oraz na platformie CANAL+ online. Kiedy mecz Korona – Zagłębie? Spotkanie Cracovia – Pogoń rozegrane zostanie w sobotę (14 września) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.