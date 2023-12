IMAGO/Andrew Yates/Sportimage Na zdjęciu: Josue

Korona – Legia, gdzie oglądać?

W ostatnim ze środowych meczów 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski Korona Kielce na własnym stadionie zmierzy się z Legią Warszawa. W poprzedniej rundzie kielczanie z dużymi problemami wyeliminowali rezerwy stołecznego klubu. Teraz czeka ich pojedynek z pierwszą drużyną. Optymizmem nie mogą ich napawać również ostatnie wyniki, bowiem Korona w czterech ostatnich ligowych kolejkach zanotowała trzy remisy i doznała jednej porażki.

Legia do środowego meczu w Kielcach przystąpi tuż po pewnej wygranej 3:0 nad Zagłębiem Lubin w wyjazdowym meczu Ekstraklasy. Zwycięstwo to na pewno dodało drużynie ze stolicy pewności siebie. Uważana jest również za faworyta do awansu. Sprawdź typy na mecz Korona – Legia.

Korona – Legia, transmisja w TV

Mecz Korona – Legia w ramach 1/8 finału Pucharu Polski rozegrany zostanie w środę (6 grudnia) o godzinie 21:00. W telewizji mecz transmitowany będzie na kanale Polsat Sport.

Korona – Legia, transmisja online

Ze środowego spotkania dostępna będzie również internetowa transmisja. Online mecz Korona – Legia można obejrzeć korzystając z usługi Polsat Box Go.

Korona – Legia, kto wygra?

Korona – Legia, kursy bukmacherów

Obie drużyny przystąpią do meczu z jednym celem, jakim jest awans do ćwierćfinału. Nie ma jednak wątpliwości, że faworytem tej rywalizacji jest Legia.

Korona Kielce Legia Warszawa 3.25 3.50 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 grudnia 2023 12:03 .

Kiedy odbędzie się spotkanie Korona – Legia? Mecz rozegrany zostanie w środę (6 grudnia) o godzinie 21:00.

