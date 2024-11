Korona Kielce – Lechia Gdańsk: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.11.2024)

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Yoav Hofmayster

Korona Kielce – Lechia Gdańsk: gdzie oglądać?

Korona Kielce zmierzy się z Lechią Gdańsk w meczu 15. kolejki PKO Ekstraklasy. Żółto-Czerwoni są w gronie dwóch najgorzej punktujących drużyn na własnym stadionie. W sześciu meczach zdobyli sześć punktów, a na triumf przed własną publicznością czekają już niemal dwa miesiące. Z kolei beniaminek z Gdańska ma na swoim koncie jedno wyjazdowe zwycięstwo, odniesione nad Górnikiem Zabrze (3:2). Zobacz typy na mecz Korona Kielce – Lechia Gdańsk.

Korona Kielce – Lechia Gdańsk: transmisja w TV

Sobotnie spotkanie w Kielcach będzie transmitowane na antenie Canal+ Sport 3. Mecz skomentują Michał Mitrut oraz Wojciech Jagoda.

Korona Kielce – Lechia Gdańsk: stream online

Mecz między Koroną a Lechią będzie również można obejrzeć za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej CANAL+ online. Można skorzystać z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje teraz tylko 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Przy okazji otrzymasz dostęp do wszystkich meczów Ligi Mistrzów. Z oferty można skorzystać, zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Korona Kielce – Lechia Gdańsk: kto wygra?

Korona Kielce – Lechia Gdańsk: kursy bukmacherskie

W sobotnim meczu rozgrywanym na Exbud Arenie pomiędzy Koroną a Lechią faworytem wedle kursów bukmacherskich są kielczanie. Jeśli twierdzisz, że pełna pula powędruje do zespołu gospodarzy, to kurs na ich zwycięstwo wynosi mniej więcej 1.90. Z kolei typ na triumf ekipy z Gdańska wynosi około 4.00. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Korona Kielce Lechia Gdańsk 1.90 3.50 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2024 06:28 .

Gdzie oglądać mecz Korona Kielce – Lechia Gdańsk? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Sport 3 oraz internecie w usłudze CANAL+ online.

Kiedy odbędzie się spotkanie Korona Kielce – Lechia Gdańsk? Mecz odbędzie się w sobotę (9 listopada) o godzinie 12:15.

