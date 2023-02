PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce

Korona – Cracovia: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Na zakończenie 19. kolejki PKO Ekstraklasy Korona Kielce podejmie Cracovię. Dla beniaminka każdy mecz jest już meczem o życie, bowiem żółto-krwiści walczą o utrzymanie. Pasy liczą z kolei na podtrzymanie dobrej passy po wygranej z Górnikiem Zabrze. Początek meczu o godzinie 19:00.

Suzuki Arena Ekstraklasa Korona Kielce Cracovia 3.45 3.40 2.24 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 lutego 2023 09:46 .

Korona Kielce – Cracovia, gdzie oglądać

Terminarz nie rozpieszcza Korony Kielce. Przy tygodniem zespół prowadzony przez Kuzerę udał się na Łazienkowską, gdzie przegrał z Legią 2:3. Teraz czeka ich bój na własnym stadionie z Cracovią, która bardzo solidnie prezentuje się w tym sezonie PKO Ekstraklasy. Dla kielczan w rundzie rewanżowej każdy mecz będzie o sześć punktów, ponieważ zajmują ostatnie miejsce w tabeli i do piętnastego Zagłębia tracą aż siedem oczek.

Cracovia udanie zainaugurowała rundę rewanżową od pewnego zwycięstwa z Górnikiem Zabrze 2:0. Pasy dokonały kilku wzmocnień w styczniowym okienku transferowym i obecnie zajmują szóste miejsce. Choć o miejsce na podium raczej nie powalczą to z pewnością będą celować w górną połówkę tabeli na koniec sezonu. Korona łatwym rywalem dla nich nie będzie, ale wielu typuje, że to ekipa z Krakowa zgarnie kolejne trzy punkty.

Korona Kielce – Cracovia, transmisja w TV

Poniedziałkowy mecz 19. kolejki PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Korona Kielce – Cracovia, transmisja online

Spotkanie Korony z Cracovią będzie również można obejrzeć w usłudze CANAL+ online. Abonament z dostępem do kanałów CANAL+ kosztuje 39 zł miesięcznie przy zakupie na sześć miesięcy z góry. Istnieje również możliwość wykupienia abonamentu z dodatkowym dostępem do kanałów Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium w cenie 59 zł także wykupując na sześć miesięcy z góry. Oszczędność wynosi wtedy 60 zł. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Korona Kielce – Cracovia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania jest Cracovia. Kursy na wygraną Pasów wynoszą około 2,20, podczas gdy typ na wygraną Korony Kielce oscyluje wokół 3,40. Przy tej okazji serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty Superbet i odebrania bonusu powitalnego z kodem Goal.