KKS Kalisz – Resovia Rzeszów: czy jest transmisja? (12.04.2025)

KKS Kalisz – Resovia Rzeszów, gdzie oglądać?

Na boiskach Betclic 2. Ligi tradycyjnie trwa zażarta rywalizacja o bezpośredni awans. Ten jest poza zasięgiem KKS-u Kalisz, który może jednak przedłużyć swoje szanse na awans poprzez grę w barażach. Perspektywa ta oddaliła się jednak w ostatnich tygodniach. Zespół z Wielkopolski wygrał zaledwie jeden z pięciu ostatnich meczów.

W nieco lepszej dyspozycji jest Resovia. Trudno jednak przewidzieć co finalnie stanie się z rzeszowianami, którym brakuje sześciu punktów do miejsca dającego prawo gry o awans do wyżej ligi. Aktualnie bardziej realne są baraże o utrzymanie, ponieważ przewaga nad tą strefą tabeli to ledwie trzy oczka. Starcie KKS Kalisz – Resovia Rzeszów zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

KKS Kalisz – Resovia Rzeszów, czy jest transmisja?

Spotkanie pomiędzy KKS-em Kalisz a Resovią Rzeszów w ramach 26. kolejki Betclic 2. Ligi niestety nie będzie transmitowane w telewizji lub internecie. Warto dodać, że dzięki specjalnej usłudze Betclic TV możesz oglądać inne wybrane mecze drugoligowych rozgrywek. Jak uzyskać dostęp? Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie.

KKS Kalisz – Resovia Rzeszów, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana KKS-u

Remis

Wygrana Resovii

Remis

Wygrana Resovii 0 Votes

KKS Kalisz – Resovia Rzeszów, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic nieznacznym faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, którzy spróbują wykorzystać atut własnego boiska oraz wsparcie swojej publiczności. Wpisując w trakcie rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL możesz skorzystać ze specjalnego zakładu bez ryzyka.

KKS 1925 Kalisz Resovia 2.37 3.30 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2025 13:05 .

Gdzie obejrzeć spotkanie KKS Kalisz – Resovia Rzeszów? Mecz w ramach Betclic 2. Ligi niestety nie będzie nigdzie dostępny. Kiedy odbędzie się mecz KKS Kalisz – Resovia Rzeszów? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (12 kwietnia) o godzinie 18:00.

