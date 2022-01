Kanada – USA: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (30.01.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jonathan David

Kanada – USA to bez wątpienia najciekawiej zapowiadający się niedzielny mecz. Obie ekipy wciąż walczą o przepustkę gry na mundialu w Katarze, mogąc pochwalić się niezłą serią. Delikatnym faworytem wydają się Christian Pulisic i spółka. Niemniej podopieczni Johna Herdmana nie zamierzają tanio sprzedać skóry. Sprawdź, gdzie można zobaczyć spotkanie Kanada – USA.



Kanada MŚ, kwalifikacje, CONCACAF



30/01/2022 21:05



Tim Hortons Field

USA

Mecz Kanada – USA, gdzie oglądać

Kanadyjczycy przystąpią do dzisiejszej potyczki, mogąc pochwalić się passą czterech z rzędu zwycięstw. W tym miesiącu Czerwoni pokonali już Honduras w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Do wygranej Kanady przyczynił się między innymi Jonathan Davic, który ustalił wynik rywalizacji na 2:0. Zawodnik na co dzień broni barw Lille.

Stany Zjednoczone to natomiast ekipa, która od pięciu meczów jest bez porażki. Jankesi po raz ostatni z placu gry na tarczy schodzili w boju z Panamą, gdy przegrali 0:1. Od tamtej pory Amerykanie zaliczyli jednak cztery zwycięstwa i remis. Ostatnio w pokonanym polu Gregga Berhaltera pozostawili Salwador, wygrywając 1:0.

Przeanalizuj nasze typy bukmacherskie i dowiedz się, jak typujemy kolejne spotkania!

Mecz Kanada – USA, transmisja TV

Mecz Kanada – USA zapowiada się bardzo interesująco. Aczkolwiek spotkania nie będzie można zobaczyć w żadnej telewizji linearnej.

Kanada – USA, transmisja za darmo online

Konfrontacja Kanada – USA będzie jednak dostępna dla fanów piłki nożnej. Starcie Jankesów z Czerwonymi będzie można śledzić bez ponoszenia kosztów. Śpieszymy z przekazaniem informacji jak to możliwe.

Transmisja ze starcia Kanada – USA będzie dostępna na stronie internetowej bukmachera Superbet. Aby móc z niej skorzystać trzeba jednak spełnić warunek. Ważne jest, aby mieć zarejestrowane konto na koncie bukmachera. Można to zrobić dzięki linkowi, który znajduje się poniżej. Jednocześnie mamy świetną wiadomość dla naszych użytkowników. Dzięki kodowi promocyjnemu GOAL możecie skorzystać z darmowego zakładu za 34 zł.

Kanada – USA, kursy bukmacherskie

USA jest delikatnym faworytem dzisiejszego starcia, co sugerują kursy bukmacherskie, które prezentujemy poniżej. STS zakłady bukmacherskie wariant na wygraną Jankesów oszacował na poziomie 2,75. Z kolei opcja na zwycięstwo Czerwonych wynosi 2,85 w Superbet zakłady bukmacherskie.