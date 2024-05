fot. Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Kaiserslautern – Bayer, gdzie oglądać

Ostatni mecz sezonu 2023/2024 w Niemczech odbędzie się w sobotni wieczór na Olympiastadion w Berlinie. Stawką spotkania będzie Puchar Niemiec, o który powalczą FC Kaiserslautern i Bayer Leverkusen. Faworytem są mistrzowie Bundesligi.

Drużyna Tymoteusza Puchacza podejdzie do rywalizacji po efektownym zwycięstwie nad Braunschweigiem (5:0). Tym samym ekipa z Fritz Walter Stadion utrzymała się w 2. Bundeslidze. Z kolei Aptekarze ostatnio ulegli Atalancie (0:3) w finale Ligi Europy. Jednocześnie zespół z Bay Arena stracił szanse na potrójną koronę. Okazja na rehabilitację pojawia się jednak szybko. Sprawdź typy na mecz Kaiserslautern – Bayer.

Kaiserslautern – Bayer, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Mecz w Berlinie pokaże stacja Eleven Sports 1. Starcie zacznie się o godzinie 20:00.

Kaiserslautern – Bayer, transmisja za darmo

Konfrontację z udziałem Kaiserslautern i Bayeru można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS, wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Kaiserslautern i Bayer zostanie odblokowany.

Kaiserslautern – Bayer, transmisja online

Rywalizacja w finale Pucharu Niemiec będzie do obejrzenia również w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium to 74 zł.

Kaiserslautern – Bayer, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu są aktualni mistrzostwie Niemiec. Typ na zwycięstwo Bayeru oszacowano na 1.16. Remis wyceniono na 8.50. Z kolei wariant na wygraną Kaiserslautern kształtuje się na poziomie 16.00.

Kaiserslautern Bayer Leverkusen 16.5 8.50 1.18 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 maja 2024 06:06 .

