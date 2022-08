fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus – Spezia to jeden z pięciu środowych meczów w ramach czwartej kolejki Serie A. W roli zdecydowanego faworyta do tego starcia podejdą podopieczni Massimiliano Allegriego. Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z informacjami, gdzie znaleźć transmisję z tego spotkania w TV i w internecie.

Allianz Stadium Serie A Juventus FC Spezia 1.30 6.20 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2022 09:28 .

Juventus – Spezia Calcio, gdzie oglądać

Juventus – Spezia to jeden z dwóch ostatnich środowych meczów w lidze włoskiej. Stara Dama podejdzie do tej potyczki, chcąc wrócić na zwycięski szlak po dwóch remisach z rzędu. Turyńczycy dzielili się punktami z Sampdorią (0:0) oraz z Romą (1:1).

Drużyna Luki Gottiego nie zamierza jednak ułatwiać zadania rywalom. Spezia ma zamiar także odnieść drugie zwycięstwo w sezonie po porażkach z Interem Mediolan (0:3) i remisie z Sassuolo (2:2).

Juventus – Spezia Calcio, transmisja na żywo w TV

Konfrontacja na Allianz Stadium będzie transmitowana w telewizji. Spotkanie można zobaczyć na antenie Eleven Sports 2. Mecz skomentują Mateusz Święcicki i Marcin Nowomiejski.

Juventus – Spezia Calcio, transmisja za darmo

Mecze ligi włoskiej można w tym sezonie śledzić nie tylko na antenach Eleven Sports, ale także na stronie internetowej bukmachera STS. Aby móc śledzić mecze Serie A dzięki STS zakładom bukmacherskim trzeba jednak spełnić konkretne warunki.

Przede wszystkim należy zarejestrować konto na stronie internetowej legalnego polskiego bukmachera STS. Ponadto trzeba mieć rozegrany kupon w ciągu 24 godzin poprzedzających zdarzenie. Po spełnieniu tych wytycznych transmisja z potyczki Juventus – Spezia zostanie odblokowana.

Juventus – Spezia Calcio, transmisja online

Batalię Juventus – Spezia można śledzić także dzięki platformom streamingowym Canal+ online oraz Polsat Box Go. W internecie mecz można zobaczyć również dzięki stronie internetowej ElevenSports.pl. Każda z wymienionych opcji online wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Juventus – Spezia Calcio, kursy bukmacherskie

Eksperci nie mają wątpliwości, że faworytem do wygranej są turyńczycy. Według STS zakłady bukmacherskie kurs na wygraną Juventusu wynosi 1,28.

