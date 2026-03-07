Juventus FC

Juventus – Pisa, gdzie oglądać?
Sobotnie zmagania w ramach 28. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem, w którym zobaczymy Juventus. Tego dnia podopieczni Luciano Spallettiego zmierzą się przed własną publicznością z Pisą. Stara Dama przystąpi do tego meczu po remisie z AS Romą (3:3).
Pisa natomiast źle wspomina swój ostatni występ. Beniaminek zaprezentował się z bardzo dobrej strony przeciwko Bologni, ale wynik nie był na ich korzyść (0:1). Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się dość jednostronnie.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Juventus – Pisa, transmisja w TV
Spotkanie Juventus – Pisa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.
Juventus – Pisa, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Juventus – Pisa, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Juventusu
- remisem
- wygraną Pisy
0 Votes
Juventus – Pisa, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.25. W przypadku zwycięstwa Pisy natomiast sięga nawet 12.0.
Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV.
Spotkanie odbędzie się w sobotę (7 marca) o godzinie 20:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.