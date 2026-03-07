Juventus w sobotni wieczór zagra z Pisą w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Weston McKennie

Juventus – Pisa, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 28. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem, w którym zobaczymy Juventus. Tego dnia podopieczni Luciano Spallettiego zmierzą się przed własną publicznością z Pisą. Stara Dama przystąpi do tego meczu po remisie z AS Romą (3:3).

Pisa natomiast źle wspomina swój ostatni występ. Beniaminek zaprezentował się z bardzo dobrej strony przeciwko Bologni, ale wynik nie był na ich korzyść (0:1). Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się dość jednostronnie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Juventus – Pisa, transmisja w TV

Spotkanie Juventus – Pisa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.

Juventus – Pisa, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Juventus – Pisa, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu

remisem

wygraną Pisy wygraną Juventusu

remisem

wygraną Pisy 0 Votes

Juventus – Pisa, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.25. W przypadku zwycięstwa Pisy natomiast sięga nawet 12.0.

Juventus FC Pisa 1.22 7.00 13.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2026 18:01

Gdzie oglądać mecz Juventus – Pisa? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Juventus – Pisa? Spotkanie odbędzie się w sobotę (7 marca) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.