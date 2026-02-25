Juventus w środę zmierzy się z Galatasaray w rewanżowym spotkaniu 1/16 finału Ligi Msitrzów. Starcie odbędzie się już w środę (25 lutego) o godzinie 21:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Juventus - Galatasaray w TV i online.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Weston McKennie

Juventus – Galatasaray, gdzie oglądać?

W środowy wieczór dojdzie do interesującego rewanżowego starcia w ramach 1/16 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim Juventus zmierzy się przed własną publicznością z Galatasaray. Sytuacja włoskiego zespołu jest fatalna. Pierwszy mecz między tymi zespołami zakończył się triumfem Turków rezultatem 5:2. Podopieczni Luciano Spallettiego staną zatem przed niezwykle trudnym zadaniem.

Awans Galatasaray do kolejnej rundy Ligi Mistrzów jeszcze kilka tygodni temu byłby sporą niespodzianką. Od kilku spotkań Juventus jednak prezentuje fatalną formę, co przełożyło się na wynik pierwszego meczu. Spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji oraz online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Juventus – Galatasaray, transmisja w TV

Spotkanie Juventus – Galatasaray obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1, TVP Sport oraz Canal+ 360.

Juventus – Galatasaray, transmisja online

Rewanż Ligi Mistrzów możesz śledzić także w internecie. Dostęp do CANAL+ online można uzyskać dzięki promocji Fortuny. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu sportowego i oglądać mecze Ligi Mistrzów. Jak to zrobić?

Zarejestruj konto w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z dedykowanego linku) i wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową, Wpłać minimum 50 zł na konto gracza, Zagraj pierwszy kupon z co najmniej dwoma zdarzeniami z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Minimalna stawka to 30 zł, a kurs całkowity kuponu musi wynosić przynajmniej 2.00.

Po spełnieniu warunków w krótkim czasie otrzymasz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność spełnienia wymagań promocji.

Sprawdź: Liga Mistrzów – gdzie oglądać? Transmisje za darmo

Rywalizację możesz śledzić także na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Gdzie obejrzeć mecz Juventus – Galatasaray? Mecz obejrzysz w telewizji na antenach TVP 1, TVP Sport oraz Canal+ 360. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Juventus – Galatasaray? Mecz zostanie rozegrany w środę (25 lutego) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.