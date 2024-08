Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Afimicio Pululu

Jagiellonia – Stal: gdzie oglądać?

W sobotę kibiców PKO Ekstraklasy czekają trzy ciekawe spotkania. Jednym z nich będzie konfrontacja Jagiellonii Białystok ze Stalą Mielec. Jak na obrońców tytułu przystało, podopieczni Adriana Siemieńca po dwóch kolejkach zajmują 1. miejsce w lidze z dorobkiem 6 punktów. Duma Podlasia poprzednio odniosła pewne zwycięstwa z Radomiakiem Radom (3:2) i Puszczą Niepołomice (2:0).

W przypadku Stali Mielec pierwsze dwa mecze należy zaliczyć do średnio udanych. Biało-niebiescy zdobyli tylko jeden punkt, gdy zremisowali (1:1) z Widzewem Łódź. Przed tygodniem natomiast przegrali (0:1) z beniaminkiem – GKS-em Katowice.

Choć to gospodarze będę bezapelacyjnym faworytem, nie należy skreślać Stali Mielec. Goście zrobią wszystko, aby odnieść pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie. Sprawdź typy na mecz Jagiellonia – Stal.

Jagiellonia – Stal: transmisja w TV

Mecz 3. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią i Stalą będzie można oglądać w telewizji. Transmisję spotkania przeprowadzi kanał Canal+ Sport 3. Początek rywalizacji o godzinie 17:30 na stadionie miejskim w Białymstoku.

Jagiellonia – Stal: transmisja online

Tradycyjnie każdy mecz PKO Ekstraklasy można oglądać w internecie. Transmisję spotkań online można śledzić dzięki Canal+ Online. Dostęp do platformy można uzyskać, zakładając konto za pośrednictwem naszego portalu. Cena abonamentu to jedynie 39 zł/ mies. przez pierwsze trzy miesiące. Później kwota usługi wzrasta do 54zł/ mies.

Jagiellonia – Stal: kto wygra?

Jagiellonia – Stal: kursy bukmacherskie

Mistrz Polski z poprzedniego sezonu bardzo dobrze rozpoczął nowy sezon. W opinii bukmacherów to właśnie Jagiellonia Białystok będzie faworytem meczu ze Stalą Mielec. Kurs na zwycięstwo Dumy Podlasia wynosi 1.45, zaś na wygraną gości aż 7.00. Natomiast remis możemy zagrać z kursem 5.00.

Jagiellonia Białystok Stal Mielec 1.47 5.20 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 sierpnia 2024 06:32 .

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia Białystok – Stal Mielec? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale Canal+ Sport 3 oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Jagiellonia Białystok – Stal Mielec? Mecz rozpocznie się w sobotę (3 sierpnia) o godzinie 17:30.

